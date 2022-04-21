Свердловский губернатор дал главную задачу в условиях санкций

Евгений Куйвашев потребовал обеспечить выплату пособий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев потребовал обеспечить в условиях санкций стабильную выплату пособий нуждающимся семьям с детьми. Такую задачу он поставил перед областным оперштабом по сохранению экономики. Речь идет о сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики региона.

«Куйвашев поручил, в частности, помочь людям с оформлением пособий, которые в мае начнут выплачивать малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Люди должны иметь возможность подать заявление — через Госуслуги, в МФЦ или в отделениях Пенсионного фонда России даже в майские праздники», — заявили в департаменте.

Выплаты, согласно поручению Куйвашева, будут увязаны с оформлением региональных социальных карт «Уралочка». Отдельно губернатор потребовал от оперштаба продолжать контролировать цены на продукты и лекарства.

Новые выплаты для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет начнут выплачивать в Свердловской области с мая. Федеральный указ об этих пособиях 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума на детей в регионе, в отдельных случаях — 75% или 100%.

Антисанкционный штаб был создан губернатором Куйвашевым в начале марта. В состав органа вошли 38 представителей власти и бизнес-структур. Работа оперштаба призвана сгладить первые последствия от санкций, которые вводит Запад в ответ на спецоперацию России на Украине. Куйвашев, в частности, поручал временно отказаться от «новых бюджетных обязательств» и «постоянно отслеживать изменения цен на продукты».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам