Bloomberg: Украина разорит оружейный запас США

27 апреля 2022 в 10:14 Размер текста - 17 +

В арсеналах США заканчивается оружие, пишет Bloomberg Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в ближайшее время может полностью истощить запасы американского оружия. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Представители Пентагона заявляют, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов. США предоставили Украине треть своего общего запаса противотанковых ракет Javelin. США не может легко поставить больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными — и могут потребоваться месяцы или годы, чтобы значительно увеличить производство. Например, США не могут быстро нарастить производство ракет Stinger для Украины, потому что рабочей силы, необходимой для этого, больше нет», — пишет Bloomberg. США увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что, поставляя оружие Киеву, США пытаются затянуть спецоперации и нанести «максимальный ущерб» России, пишет RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что поставки оружия украинским националистам препятствуют урегулированию ситуации на Украине, сообщают «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина в ближайшее время может полностью истощить запасы американского оружия. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Представители Пентагона заявляют, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов. США предоставили Украине треть своего общего запаса противотанковых ракет Javelin. США не может легко поставить больше, не оставив свои собственные арсеналы сильно истощенными — и могут потребоваться месяцы или годы, чтобы значительно увеличить производство. Например, США не могут быстро нарастить производство ракет Stinger для Украины, потому что рабочей силы, необходимой для этого, больше нет», — пишет Bloomberg. США увеличили поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что, поставляя оружие Киеву, США пытаются затянуть спецоперации и нанести «максимальный ущерб» России, пишет RT. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что поставки оружия украинским националистам препятствуют урегулированию ситуации на Украине, сообщают «Дни.ру».