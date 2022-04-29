Сбежавший из Екатеринбурга журналист угрожает Соловьеву судом

29 апреля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Перепалка между Владимиром Соловьевым и свердловскими VIP началась 28 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев, главред Republic (признан иноагентом) и издатель портала It’s My City (заблокирован Роскомнадзором), готовится к суду с телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал его «предателем родины». Об этом Колезев написал в своем telegram-канале. Сейчас журналист, по данным URA.RU, живет в Турции и готовится получить вид на жительство в Прибалтике. «Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично, <…> так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге», — считает Колезев. По его словам, если ему и адвокатам удастся взыскать с Соловьева деньги, их переведут в благотворительный фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «[Мой адвокат] Михаил Беньяш также подготовит шаблон документа, который смогут использовать все желающие подать на Соловьева схожие заявления», — добавил Колезев. Новость по теме Кремль не хочет иметь отношение к конфликту Куйвашева и Соловьева Как писало URA.RU, 27 апреля Соловьев попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона и, помимо прочего, сказал: «Может быть, поэтому и [журналист Дмитрий] Колезев, предатель родины, поливающий ее дерьмом, поэтому себя так хорошо чувствовал в Екатеринбурге? (в начале марта Колезев объявил об отъезде из России — прим. URA.RU)». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев, главред Republic (признан иноагентом) и издатель портала It’s My City (заблокирован Роскомнадзором), готовится к суду с телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал его «предателем родины». Об этом Колезев написал в своем telegram-канале. Сейчас журналист, по данным URA.RU, живет в Турции и готовится получить вид на жительство в Прибалтике. «Посмотрев недавние эфиры Владимира Соловьева и посоветовавшись с юристами, я решил подать заявление о проверке слов телеведущего на предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды. На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично, <…> так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге», — считает Колезев. По его словам, если ему и адвокатам удастся взыскать с Соловьева деньги, их переведут в благотворительный фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. «[Мой адвокат] Михаил Беньяш также подготовит шаблон документа, который смогут использовать все желающие подать на Соловьева схожие заявления», — добавил Колезев. Как писало URA.RU, 27 апреля Соловьев попросил объяснить полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, как в городе, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». На заявление отреагировали многие свердловские VIP, включая Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». Затем Соловьев дерзко ответил главе региона и, помимо прочего, сказал: «Может быть, поэтому и [журналист Дмитрий] Колезев, предатель родины, поливающий ее дерьмом, поэтому себя так хорошо чувствовал в Екатеринбурге? (в начале марта Колезев объявил об отъезде из России — прим. URA.RU)».