Живущим за границей россиянам выплатят пенсии в рублях

30 апреля 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Живущие за границей граждане РФ будут получать пенсии в рублях Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию <…>, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путем зачисления на банковские счета, открытые <…> на территории РФ», — говорится в документе. Согласно постановлению, для получения средств необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в уполномоченные органы. До поступления заявления выплаты будут приостановлены. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал внеплановую индексацию всех выплат, в том числе пенсий. Кроме того, индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей ранее обещал помощник президента РФ Максим Орешкин. Также власти упростили механизм получения социальной помощи и пособий. В частности, согласно постановлению Мишустина, при начислении детских выплат больше не будет учитываться доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года. Такие решения стали частью мер поддержки, оказываемой в условиях антироссийских санкций со стороны США, Евросоюза, Японии и других западных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство разрешило зачислять пенсии, выплата которых невозможна в условиях санкций, живущим за границей россиянам в рублях на открытые в РФ счета. Соответствующее постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации. «Установить, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию <…>, выплата которых невозможна в условиях введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться лицам, проживающим за пределами территории РФ, в российских рублях, путем зачисления на банковские счета, открытые <…> на территории РФ», — говорится в документе. Согласно постановлению, для получения средств необходимо в письменном или электронном виде подать заявление в уполномоченные органы. До поступления заявления выплаты будут приостановлены. Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал внеплановую индексацию всех выплат, в том числе пенсий. Кроме того, индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и других социальных платежей ранее обещал помощник президента РФ Максим Орешкин. Также власти упростили механизм получения социальной помощи и пособий. В частности, согласно постановлению Мишустина, при начислении детских выплат больше не будет учитываться доход члена семьи, который был уволен и признан безработным после 1 марта 2022 года. Такие решения стали частью мер поддержки, оказываемой в условиях антироссийских санкций со стороны США, Евросоюза, Японии и других западных стран.