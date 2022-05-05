Виталий Милонов заявил, что Евгений Кексин не сможет искупить свою вину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал посадить в тюрьму владельца екатеринбургского бара «Огонек» Евгения Кексина, который в шутку спросил в соцсетях, стоит ли плевать в напиток посетителя в футболке с буквой Z. Об этом депутат заявил в разговоре с журналистом URA.RU.

«Мерзавец! Мерзавец, который за спинами солдат, выполняющими свой долг по защите нашей страны, пишет такое в соцсетях. Я бы рекомендовал этому ресторатору следить за тем, чтобы ему в тюремную баланду не бросили какашку или не помочились. Его нужно отправить покушать именно в тюремные рестораны», — заявил Милонов.

При этом он подчеркнул, что Кексин не сможет искупить свою вину, даже если понесет наказание. Милонов заявил, что необходимо обратиться к представителям Следственного комитета и прокуратуры, чтобы привлечь ресторатора по уголовной статье. «Человек мерзавец, он ни по кодексу, ни по жизненным понятиям свой поступок искупить не может. Этот мерзавец не может остаться безнаказанным», — подчеркнул Милонов.

URA.RU не удалось связаться с Кексиным. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Владелец бара «Огонек» в начале мая опубликовал в соцсетях опрос, на котором спрашивал, плюнуть ли в кофе посетителю, пришедшему в бар в футболке с буквой Z. За этим последовала волна негатива, из-за которой ресторатору пришлось объясняться. Кексин заявил, что сказанное было шуткой, но телеведущий Владимир Соловьев высмеял ресторатора, заявил, что он не уважает своих посетителей. После этого Кексин извинился перед журналистом.

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