Московский журналист не оценил извинения уральского ресторатора. «Женя, ты дурак»

06 мая 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Владимир Соловьев написал, что лучше бы Кексин не извинялся новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Журналист и блогер Александр Коц с полумиллионной аудиторией в Telegram прокомментировал извинения владельца бара «Огонек» в Екатеринбурге Евгения Кексина, который ранее поглумился над посетителем в футболке с символикой Z. Коц написал неодобрительный пост и выложил его у себя в telegram-канале, затем репост сообщения себе в канал сделал Владимир Соловьев. «Ресторатор из Екатеринбурга Евгений Кексин […] извинился так, что лучше бы промолчал: „Это ни в коем случае не плевок на Z и на наших солдат. Я че, дурак или бессмертный что ли или не понимаю, что против власти идти нельзя?“ (цитата поста Кексина. — прим. ред.) То есть, если бы не власти, ты бы об наших солдат ноги вытер? Нет, Женя, ты дурак», — написал Коц. Владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в сториз фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Об этом стало известно Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение, но прощать ему проступок не спешат. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Журналист и блогер Александр Коц с полумиллионной аудиторией в Telegram прокомментировал извинения владельца бара «Огонек» в Екатеринбурге Евгения Кексина, который ранее поглумился над посетителем в футболке с символикой Z. Коц написал неодобрительный пост и выложил его у себя в telegram-канале, затем репост сообщения себе в канал сделал Владимир Соловьев. «Ресторатор из Екатеринбурга Евгений Кексин […] извинился так, что лучше бы промолчал: „Это ни в коем случае не плевок на Z и на наших солдат. Я че, дурак или бессмертный что ли или не понимаю, что против власти идти нельзя?“ (цитата поста Кексина. — прим. ред.) То есть, если бы не власти, ты бы об наших солдат ноги вытер? Нет, Женя, ты дурак», — написал Коц. Владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в сториз фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Об этом стало известно Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение, но прощать ему проступок не спешат.