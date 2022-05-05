Журналист и блогер Александр Коц с полумиллионной аудиторией в Telegram прокомментировал извинения владельца бара «Огонек» в Екатеринбурге Евгения Кексина, который ранее поглумился над посетителем в футболке с символикой Z. Коц написал неодобрительный пост и выложил его у себя в telegram-канале, затем репост сообщения себе в канал сделал Владимир Соловьев.
«Ресторатор из Екатеринбурга Евгений Кексин […] извинился так, что лучше бы промолчал: „Это ни в коем случае не плевок на Z и на наших солдат. Я че, дурак или бессмертный что ли или не понимаю, что против власти идти нельзя?“ (цитата поста Кексина. — прим. ред.) То есть, если бы не власти, ты бы об наших солдат ноги вытер? Нет, Женя, ты дурак», — написал Коц.
Владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин попал в центр скандала после того, как выложил у себя в сториз фотографию посетителя в футболке с символикой Z и устроил опрос среди подписчиков, плюнуть ли ему в коктейль или нет. Об этом стало известно Владимиру Соловьеву, который ранее назвал Екатеринбург центром «мерзотной либероты» и обвинил горожан в непатриотических настроениях. Кексин извинился за свое поведение, но прощать ему проступок не спешат.
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