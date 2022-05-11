Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Челябинска перекроют движение из-за проведения крестного хода. Как сообщили в Челябинской митрополии, молитвенное шествие стартует в воскресенье от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма Александра Невского на Алом поле.

«15 мая 2022 года в Челябинске пройдет общегородской крестный ход, организованный Челябинской епархией. Он будет приурочен к празднику Пасхи Господней. Движение на это время будет перекрыто», — заявили URA.RU в пресс-службе епархии.

Крестный ход начнется в 11:30. Молитвенное шествие начнется от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Калининский район). Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле (Центральный район). На площадке перед храмом Александра Невского митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен.

Молитвенное шествие начнется от Свято-Симеоновского кафедрального собора начнется в 11:30 Фото: пресс-служба челябинской епархии