11 мая 2022

В центре Челябинска перекроют движение из-за крестного хода. Схема

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Челябинске, церковь, крестный ход, рпц, перекрытое движение
Молитвенное шествие проследует по Свердловскому проспекту (фото из архива) Фото:

В центре Челябинска перекроют движение из-за проведения крестного хода. Как сообщили в Челябинской митрополии, молитвенное шествие стартует в воскресенье от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма Александра Невского на Алом поле.

«15 мая 2022 года в Челябинске пройдет общегородской крестный ход, организованный Челябинской епархией. Он будет приурочен к празднику Пасхи Господней. Движение на это время будет перекрыто», — заявили URA.RU в пресс-службе епархии.

Крестный ход начнется в 11:30. Молитвенное шествие начнется от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Калининский район). Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле (Центральный район). На площадке перед храмом Александра Невского митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен.

Молитвенное шествие начнется от Свято-Симеоновского кафедрального собора начнется в 11:30
Фото:

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В центре Челябинска перекроют движение из-за проведения крестного хода. Как сообщили в Челябинской митрополии, молитвенное шествие стартует в воскресенье от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма Александра Невского на Алом поле. «15 мая 2022 года в Челябинске пройдет общегородской крестный ход, организованный Челябинской епархией. Он будет приурочен к празднику Пасхи Господней. Движение на это время будет перекрыто», — заявили URA.RU в пресс-службе епархии. Крестный ход начнется в 11:30. Молитвенное шествие начнется от Свято-Симеоновского кафедрального собора (Калининский район). Духовенство и верующие проследуют по Свердловскому проспекту до храма святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле (Центральный район). На площадке перед храмом Александра Невского митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничный молебен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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