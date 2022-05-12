Совет Федерации не обсуждал отмену выборов губернаторов

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Регионы могут сами принимать решения об отмене выборов губернатора, отметила Валентина Матвиенко Фото:

Совет Федерации не обсуждал вопрос отмены прямых выборов губернаторов. С таким заявлением выступила спикер СФ Валентина Матвиенко в Ашхабаде, где она участвует в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России.

«Ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», — цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер при этом отметила, что регионы могут и сами определять порядок проведения или отмены выборов губернаторов.

Прошедшую на этой неделе отставку глав пяти регионов Матвиенко назвала рабочим процессом. По его словам, часть глав хотели уйти в отставку самостоятельно.

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Совет Федерации не обсуждал вопрос отмены прямых выборов губернаторов. С таким заявлением выступила спикер СФ Валентина Матвиенко в Ашхабаде, где она участвует в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России. «Ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», — цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер при этом отметила, что регионы могут и сами определять порядок проведения или отмены выборов губернаторов. Прошедшую на этой неделе отставку глав пяти регионов Матвиенко назвала рабочим процессом. По его словам, часть глав хотели уйти в отставку самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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