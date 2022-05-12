Совет Федерации не обсуждал отмену выборов губернаторов 12 мая 2022 в 18:31 Размер текста - 17 + Регионы могут сами принимать решения об отмене выборов губернатора, отметила Валентина Матвиенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации не обсуждал вопрос отмены прямых выборов губернаторов. С таким заявлением выступила спикер СФ Валентина Матвиенко в Ашхабаде, где она участвует в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России. «Ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», — цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер при этом отметила, что регионы могут и сами определять порядок проведения или отмены выборов губернаторов. Прошедшую на этой неделе отставку глав пяти регионов Матвиенко назвала рабочим процессом. По его словам, часть глав хотели уйти в отставку самостоятельно. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . Совет Федерации не обсуждал вопрос отмены прямых выборов губернаторов. С таким заявлением выступила спикер СФ Валентина Матвиенко в Ашхабаде, где она участвует в Межпарламентском форуме государств Центральной Азии и России. «Ни в Совете Федерации, ни в наших комитетах вопрос об отмене выборов не обсуждался», — цитирует Матвиенко ТАСС. Спикер при этом отметила, что регионы могут и сами определять порядок проведения или отмены выборов губернаторов. Прошедшую на этой неделе отставку глав пяти регионов Матвиенко назвала рабочим процессом. По его словам, часть глав хотели уйти в отставку самостоятельно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям