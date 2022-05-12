Пермские власти отложили запуск проекта к 300-летию города

В 2022 году велопроката в Перми не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Перми решили перенести с 2022 на 2023 год запуск сети городского велопроката и приурочить непосредственно к юбилею города. В рамках поправок в бюджет предлагается исключить в этом году расходы на проект. Соответствующий документ опубликован на сайте пермской гордумы.

«Запуск перенесен на 2023 год и приурочен к 300-летию краевой столицы. Изменение сроков связано с необходимостью доработки проекта. На данный момент согласовываются детали, разрабатывается конкурсная документация», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее городская прокуратура отметила, что организация велопроката не относится к полномочиям муниципалитета. И значит тратить на это деньги из бюджета нельзя. Аналогичная позиция была у КСП. Источник «Коммерсант-Прикамье» в мэрии говорит, что к сути проекта у прокуратуры нет претензий, есть вопросы к его финансированию. «Сейчас прорабатываем два варианта — субсидирование, либо заказ услуг велопроката в рамках ФЗ №44. Надеюсь, что в результате дополнительных обсуждений придем к какой-то согласованной позиции», — отметил собеседник издания.

В рамках проекта власти планировали открыть 10 станций велопроката на 100 велосипедов. В трехлетнем бюджете на эти цели запланировали 39 млн рублей. Проект будет окупаться 36 лет. Партнерами могли стать Forward и дочерняя компания группы ВТБ АО «СитиБайк».