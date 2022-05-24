Предприниматели Урала делают смазку и мыло из глины из-за санкций

Предприниматели из Свердловской области предложили умываться глиной Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Свердловские предприниматели стали производить отечественные лубриканты и жидкое мыло из глины в рамках импортозамещения. Вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов и министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин оценили данные идеи на выставке продукции Среднего Урала.

Так, ООО «Инновационные технологии» представила чиновникам лубриканты отечественного производства. Данная идея осталась без особого внимания, однако Пересторонина заинтересовала идея создания парфюма для бани. Он посоветовал предпринимателям задуматься над разработкой данного товара.

Еще одним интересным товаром для посетителей стал абсорбент-гель от екатеринбургского ООО «Новахим». Он сделан из белой глины, которой на Урале много. «Некоторую нашу продукцию можно даже пить, настолько она безопасна», — сказал директор предприятия Андрей Журавлев вовремя общения с Козловым.

Выставка импортозамещающей продукции, выпускаемой на Среднем Урале, прошла в технопарке «Университетский» 24 мая. На ней Козлов отметил, что рынок потребительских товаров Свердловской области составляет порядка 1,2 трлн рублей в год.

После начала спецоперации РФ на Украине со стороны ЕС, США, Канады и других государств против России были введены санкции. Президент Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации являются денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса. Российские компании разработали, а некоторые из них уже внедрили в производство планы по импортозамещению.