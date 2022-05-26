Пермский военнослужащий погиб на Украине

27 мая 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Ивану Карпову было 32 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При исполнении служебного долга 19 мая погиб уроженец поселка Солым Коми-пермяцкого округа Иван Карпов, служивший по контракту. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщает администрация Косинского округа. «19 мая 2022 года погиб наш земляк Карпов Иван Васильевич. Он навсегда останется для нас примером мужества и отваги, верности своему долгу», — говорится в сообщении. Ивану Карпову было 32 года. Он похоронен в Ульяновске, где проходил службу. Администрация Косы приносит свои соболезнования родным и близким. Спецоперация по освобождению жителей Донбасса от восьмилетней агрессии началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Безусловным приоритетом является непричинение вреда мирным жителям.

При исполнении служебного долга 19 мая погиб уроженец поселка Солым Коми-пермяцкого округа Иван Карпов, служивший по контракту. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщает администрация Косинского округа. «19 мая 2022 года погиб наш земляк Карпов Иван Васильевич. Он навсегда останется для нас примером мужества и отваги, верности своему долгу», — говорится в сообщении. Ивану Карпову было 32 года. Он похоронен в Ульяновске, где проходил службу. Администрация Косы приносит свои соболезнования родным и близким. Спецоперация по освобождению жителей Донбасса от восьмилетней агрессии началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что российские военные уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Безусловным приоритетом является непричинение вреда мирным жителям.