26 мая 2022

Охранник челябинского аэропорта обокрал пассажира при досмотре

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, багаж, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
У пассажира похитили наушники во время прохождения металлоискателя Фото:

В аэропорту Челябинска работник службы авиационной безопасности похитил у пассажира дорогостоящие наушники во время прохождения процедуры досмотра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Прилетев из Челябинска в Санкт-Петербург житель Магнитогорска обнаружил пропажу дорогостоящих беспроводных наушников. Последний раз он их видел при прохождении рамок металлоискателя челябинского аэровокзала. Ущерб потерпевший оценил в 24 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Розыскные мероприятия вывели на работника службы авиационной безопасности. Выяснилось, что сотрудник аэропорта увидел, что пассажир после досмотра оставил футляр с наушниками и присвоил их себе. Похищенное изъяли оперативники.

Дознаватели Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Специалиста по авиационной безопасности обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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В аэропорту Челябинска работник службы авиационной безопасности похитил у пассажира дорогостоящие наушники во время прохождения процедуры досмотра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. «Прилетев из Челябинска в Санкт-Петербург житель Магнитогорска обнаружил пропажу дорогостоящих беспроводных наушников. Последний раз он их видел при прохождении рамок металлоискателя челябинского аэровокзала. Ущерб потерпевший оценил в 24 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства. Розыскные мероприятия вывели на работника службы авиационной безопасности. Выяснилось, что сотрудник аэропорта увидел, что пассажир после досмотра оставил футляр с наушниками и присвоил их себе. Похищенное изъяли оперативники. Дознаватели Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Специалиста по авиационной безопасности обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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