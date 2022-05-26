Охранник челябинского аэропорта обокрал пассажира при досмотре

У пассажира похитили наушники во время прохождения металлоискателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска работник службы авиационной безопасности похитил у пассажира дорогостоящие наушники во время прохождения процедуры досмотра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО.

«Прилетев из Челябинска в Санкт-Петербург житель Магнитогорска обнаружил пропажу дорогостоящих беспроводных наушников. Последний раз он их видел при прохождении рамок металлоискателя челябинского аэровокзала. Ущерб потерпевший оценил в 24 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Розыскные мероприятия вывели на работника службы авиационной безопасности. Выяснилось, что сотрудник аэропорта увидел, что пассажир после досмотра оставил футляр с наушниками и присвоил их себе. Похищенное изъяли оперативники.

Дознаватели Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. Специалиста по авиационной безопасности обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).