Оксана Иванова стала помощником депутата Госдумы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская православная активистка Оксана Иванова стала помощником депутата Госдумы Андрея Кузнецова (руководителя свердловского отделения «Справедливой России»). Об этом Иванова рассказала корреспонденту URA.RU.

«Да, стала помощником депутата Госдумы, получила удостоверение. Я буду продолжать поднимать вопросы семьи (в том числе семейного бюджета), помощи многодетным семьям, создания современной инфраструктуры детства, говорить о необходимости здоровой социализации подростков, также заниматься просветительством и формированием православно-христианской демократии», — рассказала Иванова. Она уточнила, что работает на общественных началах.

В 2020-м Иванова участвовала в довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №4. Ее выдвижение эсеры не согласовывали с резиденцией свердловского губернатора. Этот жест, по их мнению, должен был продемонстрировать обиду. В 2021 году Иванова пыталась пройти в Госдуму и заксобрание, но безуспешно.