Свердловская православная активистка Оксана Иванова стала помощником депутата Госдумы Андрея Кузнецова (руководителя свердловского отделения «Справедливой России»). Об этом Иванова рассказала корреспонденту URA.RU.
«Да, стала помощником депутата Госдумы, получила удостоверение. Я буду продолжать поднимать вопросы семьи (в том числе семейного бюджета), помощи многодетным семьям, создания современной инфраструктуры детства, говорить о необходимости здоровой социализации подростков, также заниматься просветительством и формированием православно-христианской демократии», — рассказала Иванова. Она уточнила, что работает на общественных началах.
Свердловская православная активистка Оксана Иванова стала помощником депутата Госдумы Андрея Кузнецова (руководителя свердловского отделения «Справедливой России»). Об этом Иванова рассказала корреспонденту URA.RU. «Да, стала помощником депутата Госдумы, получила удостоверение. Я буду продолжать поднимать вопросы семьи (в том числе семейного бюджета), помощи многодетным семьям, создания современной инфраструктуры детства, говорить о необходимости здоровой социализации подростков, также заниматься просветительством и формированием православно-христианской демократии», — рассказала Иванова. Она уточнила, что работает на общественных началах. В 2020-м Иванова участвовала в довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №4. Ее выдвижение эсеры не согласовывали с резиденцией свердловского губернатора. Этот жест, по их мнению, должен был продемонстрировать обиду. В 2021 году Иванова пыталась пройти в Госдуму и заксобрание, но безуспешно.