После раскрутки «ЛГБТ-танца» в Екатеринбурге пользователи стали оставлять негативные отзывы о лицее Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

После скандала в екатеринбургском лицее с «ЛГБТ-танцем» в интернете появились негативные отзывы об учебном заведении. Отзывы с одной звездой и описанием событий 31 мая появились на платформе «2ГИС».

«Здесь продвигают западную „толерантность“ и пропаганду ЛГБТ. В мае 2022 учащиеся лицея № 12 Екатеринбурга закрыли учебный год „развратным ЛГБТ-танцем“ на глазах у всех лицеистов: „тверк“, раздевания и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев. После этого танцоров наградили за смелость. В 2019 году [лицей] получил специальный приз Ельцин Центра, а школьникам ежегодно дают уроки толерантности. Вопрос: вы уверены, что хотите отправить своих детей сюда учиться?» — пишут некоторые пользователи.

При этом в иконке многих пользователей видно, что аккаунты были созданы недавно, а отзыв оставлен единственный — под профилем лицея. Основная часть людей ссылается на telegram-канал «УралLive».

Утром 31 мая телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором Соловьев усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ». Директор лицея Любовь Кулева говорила URA.RU, что не видит в творчестве своих воспитанников ничего дурного. В мэрии также дали понять, что вышло недоразумение: дети неудачно спародировали молодежный клип. Родители собирали подписи в поддержку директора, а также устроили митинг.

скриншот 2ГИС

скриншот 2ГИС

скриншот 2ГИС

скриншот 2ГИС