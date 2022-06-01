В Германии обнаружили «дыры» в антироссийском эмбарго на нефть

02 июня 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

В ФРГ нашли «дыры» в эмбарго ЕС на российскую нефть Фото: Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Германии обнаружили «дыры» в антироссийском эмбарго на нефть. Об этом написала одна из ведущих межрегиональных газет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). В издании отметили, что с момента введения нефтяного эмбарго Евросоюз достиг точки, когда цена за согласованные действия против РФ оказывается слишком высокой. При этом «время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», — пишет издание. Вместе с этим Венгрия блокировала решение около четырех недель, а ФРГ высказалась за него лишь после того, как сильно сократила импорт российской нефти. «В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами», — пишет FAZ. Получается так, что Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», вместе с тем Германия и Польша перестанут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет примерно на 90% всего импорта. Газета отметила, что большой недостаток эмбарго заключается в том, что ограничения в отношении нефти вступят в силу с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получат доход. Также, добавили в FAZ, вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго. Новый пакет санкций предусматривал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Позже еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций ЕС против РФ заблокирован. При этом причины такого решения он не указал. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потребители российского газа на Западе должны оплачивать топливо рублями. Такое решение было принято в ответ на масштабные санкции, объявленные зарубежными государствами из-за российской спецоперации на Украине.

В Германии обнаружили «дыры» в антироссийском эмбарго на нефть. Об этом написала одна из ведущих межрегиональных газет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). В издании отметили, что с момента введения нефтяного эмбарго Евросоюз достиг точки, когда цена за согласованные действия против РФ оказывается слишком высокой. При этом «время больших санкционных пакетов в отношении России на данный момент прошло», — пишет издание. Вместе с этим Венгрия блокировала решение около четырех недель, а ФРГ высказалась за него лишь после того, как сильно сократила импорт российской нефти. «В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами», — пишет FAZ. Получается так, что Венгрия, Словакия и Чехия смогут и дальше получать поставки по трубопроводу «Дружба», вместе с тем Германия и Польша перестанут импортировать нефть из его северного ответвления, что повлияет примерно на 90% всего импорта. Газета отметила, что большой недостаток эмбарго заключается в том, что ограничения в отношении нефти вступят в силу с 2023 года, а до тех пор Россия сможет получат доход. Также, добавили в FAZ, вероятный рост цен на рынке «в худшем случае» компенсирует для Москвы негативный эффект от эмбарго. Новый пакет санкций предусматривал отказ Запада от российских энергоресурсов — нефти и газа. Однако не все страны ЕС готовы согласиться с этими мерами. В частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность. Позже еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет санкций ЕС против РФ заблокирован. При этом причины такого решения он не указал. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потребители российского газа на Западе должны оплачивать топливо рублями. Такое решение было принято в ответ на масштабные санкции, объявленные зарубежными государствами из-за российской спецоперации на Украине.