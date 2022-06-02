Телебашня в Перми окрасится в цвет амурского тигра

03 июня 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

Подсветку можно будет увидеть с 5 по 8 апреля с 00:00 до 02:30 ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телебашню в Перми подсветят в цвета тигра. Такую акцию проводит Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проводит в поддержку усилий по спасению популяции амурских тигров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. «Подсветку на пермской телебашне в поддержку акции по спасению амурских тигров можно будет наблюдать с 5 по 8 июня с 24:00 до 02:30 час», — сообщили в пресс-службе. Также подсветят телебашни «под тигра» и в других городах России, в том числе в Москве, Челябинске, Калининграде, Самаре и других. Среди тигров подвид амурского является одним из редчайших. К концу 40-х годов прошлого вида особей этого животного насчитывалось всего 50 штук. Чтобы спасти популяцию, власти объявили запрет на охоту на них. В результате общих усилий, количество амурских тигров в XXI веке превысило 400 штук. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Телебашню в Перми подсветят в цвета тигра. Такую акцию проводит Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проводит в поддержку усилий по спасению популяции амурских тигров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. «Подсветку на пермской телебашне в поддержку акции по спасению амурских тигров можно будет наблюдать с 5 по 8 июня с 24:00 до 02:30 час», — сообщили в пресс-службе. Также подсветят телебашни «под тигра» и в других городах России, в том числе в Москве, Челябинске, Калининграде, Самаре и других. Среди тигров подвид амурского является одним из редчайших. К концу 40-х годов прошлого вида особей этого животного насчитывалось всего 50 штук. Чтобы спасти популяцию, власти объявили запрет на охоту на них. В результате общих усилий, количество амурских тигров в XXI веке превысило 400 штук.