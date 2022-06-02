02 июня 2022

Телебашня в Перми окрасится в цвет амурского тигра

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, телебашня, ретранслятор
Подсветку можно будет увидеть с 5 по 8 апреля с 00:00 до 02:30 ночи Фото:

Телебашню в Перми подсветят в цвета тигра. Такую акцию проводит Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проводит в поддержку усилий по спасению популяции амурских тигров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети.

«Подсветку на пермской телебашне в поддержку акции по спасению амурских тигров можно будет наблюдать с 5 по 8 июня с 24:00 до 02:30 час», — сообщили в пресс-службе. Также подсветят телебашни «под тигра» и в других городах России, в том числе в Москве, Челябинске, Калининграде, Самаре и других.

Среди тигров подвид амурского является одним из редчайших. К концу 40-х годов прошлого вида особей этого животного насчитывалось всего 50 штук. Чтобы спасти популяцию, власти объявили запрет на охоту на них. В результате общих усилий, количество амурских тигров в XXI веке превысило 400 штук.

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Телебашню в Перми подсветят в цвета тигра. Такую акцию проводит Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) проводит в поддержку усилий по спасению популяции амурских тигров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сети. «Подсветку на пермской телебашне в поддержку акции по спасению амурских тигров можно будет наблюдать с 5 по 8 июня с 24:00 до 02:30 час», — сообщили в пресс-службе. Также подсветят телебашни «под тигра» и в других городах России, в том числе в Москве, Челябинске, Калининграде, Самаре и других. Среди тигров подвид амурского является одним из редчайших. К концу 40-х годов прошлого вида особей этого животного насчитывалось всего 50 штук. Чтобы спасти популяцию, власти объявили запрет на охоту на них. В результате общих усилий, количество амурских тигров в XXI веке превысило 400 штук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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