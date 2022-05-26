Зампостпреда РФ в ОБСЕ: оружие США уходит к уголовникам Украины

26 мая 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Украина получает оружие практически от всех членов НАТО Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие, которым Запад и США снабжают Украину, массово оказывается в руках местного криминалитета. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации. «Находящиеся на Украине вооружения уходят „налево“. Это признают и сами представители киевского режима. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что большое количество оружия неподконтрольно властям. Часть оружия оказалась в руках криминалитета и уголовников, массово выпущенных из тюрем в конце февраля по инициативе президента Владимира Зеленского», — заявил Буякевич. Выступление его опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По словам Буячевича, США и их сателлиты, накачивая Украину оружием, таким образом дестабилизируют обстановку в стране. «Продолжение масштабной милитаризации Украины Североатлантическим альянсом во главе с США говорит о том, что Западу нужен бесконечно тлеющий конфликт на этой территории. Украину хотят использовать … в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения — в целях последующей поставки в пустеющие европейские арсеналы продукции американского военпрома», — заявил Буякевич. Ранее стало известно, что акции оружейных корпораций США подорожали на 11% на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация 18 оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. 19 мая Конгресс США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упростил поставки в страну оружия.

Оружие, которым Запад и США снабжают Украину, массово оказывается в руках местного криминалитета. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ в ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации. «Находящиеся на Украине вооружения уходят „налево“. Это признают и сами представители киевского режима. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что большое количество оружия неподконтрольно властям. Часть оружия оказалась в руках криминалитета и уголовников, массово выпущенных из тюрем в конце февраля по инициативе президента Владимира Зеленского», — заявил Буякевич. Выступление его опубликовано на официальном сайте МИД РФ. По словам Буячевича, США и их сателлиты, накачивая Украину оружием, таким образом дестабилизируют обстановку в стране. «Продолжение масштабной милитаризации Украины Североатлантическим альянсом во главе с США говорит о том, что Западу нужен бесконечно тлеющий конфликт на этой территории. Украину хотят использовать … в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения — в целях последующей поставки в пустеющие европейские арсеналы продукции американского военпрома», — заявил Буякевич. Ранее стало известно, что акции оружейных корпораций США подорожали на 11% на фоне увеличения поставок оружия Украине. Капитализация 18 оборонных предприятий США выросла с 491 млрд до 544 млрд долларов. Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша. 19 мая Конгресс США одобрил предложение о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. После начала спецоперации США и страны Евросоюза резко увеличили поставки оружия на Украину. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, который упростил поставки в страну оружия.