Сыщикам уголовного розыска удалось установить личность погибшего Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Старых Большевиков, 3В с 23-го этажа упал мужчина. Информацию об этом URA.RU подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В дежурную часть отдела полиции №14 УМВД по Екатеринбургу поступило тревожное сообщение в 19:16 от местной жительницы, услышавшей сильный хлопок. В тот момент она с ребенком находилась на детской площадке. Обернувшись, увидела на тротуаре лежащего человека, упавшего с большой высоты. Неотложка, прибывшая на место ЧП, констатировала смерть мужчины», — рассказал Горелых.

По словам Горелых, сыщикам уголовного розыска удалось установить личность погибшего. Им оказался 52-летний житель Химмаша, работавший юристом в коммерческой фирме. В последнее время мужчина злоупотреблял алкоголем. Его смерть не носит криминальный характер. Посмертной записки не оставлял. Собранные по данному инциденту материалы, представители свердловского МВД направили для принятия процессуального решения в региональное СКР. На место происшествия прибыли родные погибшего, чтобы провести его официальное опознание.

Как сообщила URA.RU пресс-служба регионального СКР, по данному факту начались проверочные мероприятия. Точная причина смерти мужчины будет установлена в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. Ранее URA.RU сообщало о двух трупах, найденных на стройке.