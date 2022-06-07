Глава комитета Госдумы раскрыл план Путина по развитию экономики

07 июня 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

В России наблюдается динамика в отрасли сельского хозяйства, строительства и в сфере торговли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной задачей дальнейшего развития экономики в РФ является стимулирование роста дохода граждан, на это направлены индексация пенсий, повышение МРОТ, меры социальной поддержки. Об этом в беседе с URA. RU рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя итоги совещания, которое президент страны Владимир Путин провел в режиме видеоконференции. «Несмотря на санкции и спецоперацию, экономическая жизнь в стране продолжает развиваться. Одной из главных задач является стимулирование роста доходов граждан, и как следствие — спроса в экономике. На это, в частности, направлены индексации пенсий, повышение МРОТ, меры соцподдержки. То есть задача государства — не изымать деньги у граждан для поддержки экономики, как сегодня активно практикует ряд европейских стран, а наоборот обеспечивать рост доходов. Как следствие, мы наблюдаем активность в строительной сфере, сохраняются рабочее места, около 10 млн, идет динамика в отделе розничной торговли, в отрасли сельского хозяйства», — объяснил Сергей Пахомов. Спикер подчеркнул, что государство не скрывает текущие проблемы, и ищет решения, чтобы их преодолеть. «Очень важно, что власть не приукрашивает ситуацию. Мы открыто говорим о тех проблемах, которые у нас сегодня есть, и это решение идет от президента. Мы периодически проводим отраслевые совещания, где вместе с представителями бизнеса, профильных ведомств обозначаем приоритетные задачи, меры поддержки. Правительство с подачи президента работает максимально гибко, а значит, новые вызовы и решения принимаются оперативно», — добавил Пахомов. Президент РФ провел 7 июня в режиме видеоконференции очередное совещание по экономическим вопросам. По словам Владимира Путина, в стране удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией. Сейчас она находится на нулевой отметке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Главной задачей дальнейшего развития экономики в РФ является стимулирование роста дохода граждан, на это направлены индексация пенсий, повышение МРОТ, меры социальной поддержки. Об этом в беседе с URA. RU рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя итоги совещания, которое президент страны Владимир Путин провел в режиме видеоконференции. «Несмотря на санкции и спецоперацию, экономическая жизнь в стране продолжает развиваться. Одной из главных задач является стимулирование роста доходов граждан, и как следствие — спроса в экономике. На это, в частности, направлены индексации пенсий, повышение МРОТ, меры соцподдержки. То есть задача государства — не изымать деньги у граждан для поддержки экономики, как сегодня активно практикует ряд европейских стран, а наоборот обеспечивать рост доходов. Как следствие, мы наблюдаем активность в строительной сфере, сохраняются рабочее места, около 10 млн, идет динамика в отделе розничной торговли, в отрасли сельского хозяйства», — объяснил Сергей Пахомов. Спикер подчеркнул, что государство не скрывает текущие проблемы, и ищет решения, чтобы их преодолеть. «Очень важно, что власть не приукрашивает ситуацию. Мы открыто говорим о тех проблемах, которые у нас сегодня есть, и это решение идет от президента. Мы периодически проводим отраслевые совещания, где вместе с представителями бизнеса, профильных ведомств обозначаем приоритетные задачи, меры поддержки. Правительство с подачи президента работает максимально гибко, а значит, новые вызовы и решения принимаются оперативно», — добавил Пахомов. Президент РФ провел 7 июня в режиме видеоконференции очередное совещание по экономическим вопросам. По словам Владимира Путина, в стране удалось взять под контроль ситуацию с инфляцией. Сейчас она находится на нулевой отметке.