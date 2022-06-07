07 июня 2022

Безруков: Екатеринбург — театральный соперник Москвы и Питера. Аудио

© Служба новостей «URA.RU»
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Кастинг во ВГИК с Сергеем Безруковым на Свердловской киностудии. Екатеринбург
Сергей Безруков приехал в уральскую столицу на гастроли и прослушивание студентов Фото:

Екатеринбург может соперничать с любым театральным городом России, будь то Москва, Санкт-Петербург или Новосибирск по количеству наград и премий. В уральской столице очень яркая театральная жизнь, заявил актер Сергей Безруков в интервью URA.RU.

«По количеству „Золотых масок“, наград и премий Екатеринбург может посоперничать с любым театральным городом России, будь то сама Москва, Питер или Новосибирск. Я даже убежден, что Екатеринбург уже является своего рода театральной Меккой», — отметил Безруков.

По его мнению, в городе яркая театральная жизнь, причем так было всегда. Здесь много интересных театров, театров-новаторов, театров-идей, энергичной молодежи. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли — во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». «Этот спектакль достоин именно екатеринбургской театральной публики, потому что здесь зрители искушенные, выступать перед ними всегда очень-очень ответственно», — сказал актер. Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

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Екатеринбург может соперничать с любым театральным городом России, будь то Москва, Санкт-Петербург или Новосибирск по количеству наград и премий. В уральской столице очень яркая театральная жизнь, заявил актер Сергей Безруков в интервью URA.RU. «По количеству „Золотых масок“, наград и премий Екатеринбург может посоперничать с любым театральным городом России, будь то сама Москва, Питер или Новосибирск. Я даже убежден, что Екатеринбург уже является своего рода театральной Меккой», — отметил Безруков. По его мнению, в городе яркая театральная жизнь, причем так было всегда. Здесь много интересных театров, театров-новаторов, театров-идей, энергичной молодежи. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли — во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». «Этот спектакль достоин именно екатеринбургской театральной публики, потому что здесь зрители искушенные, выступать перед ними всегда очень-очень ответственно», — сказал актер. Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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