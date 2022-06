На фестивале с Курентзисом анонсировали дополнительное шоу

07 июня 2022

Билеты на первое выступление быстро закончились Фото: Алексей Глазырин © URA.RU По многочисленным просьбам зрителей, организаторы Дягилевского фестивали решили организовать дополнительное выступление Rosarium broken consort. Мероприятие состоится 18 июня c 1:30 ночи. «Как многие зрители и просили, Rosarium broken consort выступит в Пермской галерее еще раз: прямо перед The Sunrise пройдет The Sunset. Программа та же, но какие именно сочинения прозвучат, станет известно лишь после концерта», — сообщает оргкомитет фестиваля в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Продажи билетов стартуют уже сегодня, 7 июня в 14:00 по пермскому времени. Rosarium — это камерный оркестр Московской государственной консерватории, факультет исторического и современного исполнительского искусства. Программа их выступления на Дягилевском фестивале пока держится в секрете. Ранее URA.RU сообщало, что Дягилевский фестиваль с Курентзисом завершится 20 июня экспериментальной программой с ритуальной музыкой. До начала тура у поклонников Курентзиса есть возможность купить персональный тур для встречи с кумиром. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

