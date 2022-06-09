Боксер Мехонцев жестко наехал на директора УрФУ. «Кусок неудачника вызвал меня на бой»

10 июня 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Бой Мехонцева с Шурмановым готовит международный промоутер «Vlad Hrunov Promotion» Фото: Анна Майорова © URA.RU Олимпийский чемпион Егор Мехонцев согласился на бой с директором Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгением Шурмановым и наехал на него, отметив, что для Шурманова это будет первый бой по правилам бокса. Об этом Мехонцев заявил в видеообращении, которым поделился с URA.RU. «Совсем недавно один кусок неудачника вызвал меня на бой по правилам бокса. Евгений так часто меняет свое отчество, что я даже не знаю, как правильно к нему обратиться. То он был Геннадьевич, сейчас стал Александрович. Причина тому, его уголовное прошлое, его уголовная статья за грабеж», — заявил Мехонцев. Боксер также упомянул, что Шурманов был замешан в избиении женщины в баре. «Промоутерская компания „Hrunov Promotion“ предлагает нам провести бой по правилам бокса. <…> Я жду тебя в ринге. Контракт на этот бой я уже подписал, дело за тобой», — рассказал боксер. Он также уточнил, что не нуждается в гонораре и все вырученные с поединка деньги предлагает отправить на благотворительность. «Евгений, летс-гоу. Давай устроим это», — резюмировал Мехонцев. Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков сотрудниками ФСБ в целях пресечения коррупционных преступлений в сфере спорта в институте физкультуры УрФУ. Шурманова, как сообщили URA.RU несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям. Позднее Егор Мехонцев подал заявление в генпрокуратуру РФ на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Евгения Шурманова звания «Мастер спорта РФ». Шурманов вызвал на бой чемпиона ОИ-2012 Егора Мехонцева, поставив на кон звание «Заслуженный матер спорта РФ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев согласился на бой с директором Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгением Шурмановым и наехал на него, отметив, что для Шурманова это будет первый бой по правилам бокса. Об этом Мехонцев заявил в видеообращении, которым поделился с URA.RU. «Совсем недавно один кусок неудачника вызвал меня на бой по правилам бокса. Евгений так часто меняет свое отчество, что я даже не знаю, как правильно к нему обратиться. То он был Геннадьевич, сейчас стал Александрович. Причина тому, его уголовное прошлое, его уголовная статья за грабеж», — заявил Мехонцев. Боксер также упомянул, что Шурманов был замешан в избиении женщины в баре. «Промоутерская компания „Hrunov Promotion“ предлагает нам провести бой по правилам бокса. <…> Я жду тебя в ринге. Контракт на этот бой я уже подписал, дело за тобой», — рассказал боксер. Он также уточнил, что не нуждается в гонораре и все вырученные с поединка деньги предлагает отправить на благотворительность. «Евгений, летс-гоу. Давай устроим это», — резюмировал Мехонцев. Ранее URA.RU сообщало о проведении обысков сотрудниками ФСБ в целях пресечения коррупционных преступлений в сфере спорта в институте физкультуры УрФУ. Шурманова, как сообщили URA.RU несколько источников, могут считать причастным к экономическим преступлениям. Позднее Егор Мехонцев подал заявление в генпрокуратуру РФ на замминистра спорта РФ Азата Кадырова за то, что тот отказался лишать Евгения Шурманова звания «Мастер спорта РФ». Шурманов вызвал на бой чемпиона ОИ-2012 Егора Мехонцева, поставив на кон звание «Заслуженный матер спорта РФ».