15 июня 2022

Юной жертве свердловского педофила принесли извинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детское насилие, педофилия. Челябинск, девочка, педофилия, кукла, педофил
Перед пострадавшей девочкой извинилась зачинщица конфликта Фото:

Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на камеру мобильного телефона, встретилась с одной из своих обидчиц. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева.

«Пострадавшая девочка, которую избила сверстница, встретилась со своей обидчицей. Девочка попросила прощения у пострадавшей. Она ее простила», — рассказала Щевелева.

Ранее URA.RU писало, что маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Видео, как школьницы избивают сверстницу появилось в соцсетях. Позже появилась информация о том, что перед конфликтом, пострадавшую водили к педофилу. Правоохранительные органы задержали жителя Каменска-Уральского, которого подозревают в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.

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Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на камеру мобильного телефона, встретилась с одной из своих обидчиц. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева. «Пострадавшая девочка, которую избила сверстница, встретилась со своей обидчицей. Девочка попросила прощения у пострадавшей. Она ее простила», — рассказала Щевелева. Ранее URA.RU писало, что маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Видео, как школьницы избивают сверстницу появилось в соцсетях. Позже появилась информация о том, что перед конфликтом, пострадавшую водили к педофилу. Правоохранительные органы задержали жителя Каменска-Уральского, которого подозревают в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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