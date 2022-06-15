Юной жертве свердловского педофила принесли извинения

Перед пострадавшей девочкой извинилась зачинщица конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девочка из Каменска-Уральского (Свердловская область), которую избили сверстницы и сняли это на камеру мобильного телефона, встретилась с одной из своих обидчиц. Об этом URA.RU сообщила начальник отдела социальной политики Каменска-Уральского Ольга Щевелева.

«Пострадавшая девочка, которую избила сверстница, встретилась со своей обидчицей. Девочка попросила прощения у пострадавшей. Она ее простила», — рассказала Щевелева.

Ранее URA.RU писало, что маму школьницы из Каменска-Уральского (Свердловская область), которая избила сверстницу, могут лишить родительских прав. Видео, как школьницы избивают сверстницу появилось в соцсетях. Позже появилась информация о том, что перед конфликтом, пострадавшую водили к педофилу. Правоохранительные органы задержали жителя Каменска-Уральского, которого подозревают в растлении школьниц. Мужчина имеет уголовное прошлое.