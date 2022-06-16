Погибший в ДТП под Екатеринбургом ребенок не был пристегнут

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Погибший в ДТП мальчик не был пристегнут безопасности (архивное фото) Фото:

Погибший в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир автомобиля „Киа“ — 11-летний мальчик, погибли. Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 16 июня на 108 километре свердловской трассы. Мать с ребенком ехали из сада домой в Каменск-Уральский. По предварительной информации семья при выезде с прилегающей территории на трассу не уступила дорогу автомобилю Ford Focus.

Ранее URA.RU сообщало о погибших при ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также агентство рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.

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Погибший в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир автомобиля „Киа“ — 11-летний мальчик, погибли. Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 16 июня на 108 километре свердловской трассы. Мать с ребенком ехали из сада домой в Каменск-Уральский. По предварительной информации семья при выезде с прилегающей территории на трассу не уступила дорогу автомобилю Ford Focus. Ранее URA.RU сообщало о погибших при ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также агентство рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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