Погибший в ДТП под Екатеринбургом ребенок не был пристегнут

Погибший в ДТП мальчик не был пристегнут безопасности (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Погибший в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

«В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир автомобиля „Киа“ — 11-летний мальчик, погибли. Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло 16 июня на 108 километре свердловской трассы. Мать с ребенком ехали из сада домой в Каменск-Уральский. По предварительной информации семья при выезде с прилегающей территории на трассу не уступила дорогу автомобилю Ford Focus.

Ранее URA.RU сообщало о погибших при ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также агентство рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.