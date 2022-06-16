Погибший в ДТП под Екатеринбургом ребенок не был пристегнут

Погибший в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.
«В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир автомобиля „Киа“ — 11-летний мальчик, погибли. Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства», — сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло 16 июня на 108 километре свердловской трассы. Мать с ребенком ехали из сада домой в Каменск-Уральский. По предварительной информации семья при выезде с прилегающей территории на трассу не уступила дорогу автомобилю Ford Focus.
Ранее URA.RU сообщало о погибших при ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также агентство рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.
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Погибший в ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган 11-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир автомобиля „Киа“ — 11-летний мальчик, погибли. Ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло 16 июня на 108 километре свердловской трассы. Мать с ребенком ехали из сада домой в Каменск-Уральский. По предварительной информации семья при выезде с прилегающей территории на трассу не уступила дорогу автомобилю Ford Focus. Ранее URA.RU сообщало о погибших при ДТП на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Также агентство рассказывало, что возле свердловской деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус.