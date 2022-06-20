УК и ТСЖ обязаны заранее предупредить жильцов о проведении гидравлических испытаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми сотни домов попадут под отключение горячего водоснабжения. Это связано с проведением ежегодных гидравлических испытаний теплосетей. На сайте пермского филиала ПАО «Т Плюс» уточняется, что частично без горячей воды останутся Индустриальный, Дзержинский, Кировский, Свердловский и Орджоникидзевский районы Перми

Так, с 20 июня по 7 июля подача воды отключена в домах по следующим адресам:

ул. Автозаводская, 82;

ул. Закамская, 58а, 60а, 62, 66, 83, 85;

ул. Кировоградская, 52/1, 52/2, 66/1, 66/2, 68/1, 68/2, 72, 73а,

ул. Л. Липатова, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

ул. Маршала Рыбалко, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 84а, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 100а;

ул. И. Шишкина, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20;

ул. Пензенская, 75;

ул. Космонавта Беляева, 9, 9а, 10, 12, 22а, 56, 59, 61а, 61б, 61в;

ул. Нефтяников, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 7, 11, 14, 22а, 36, 36а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 54, 56, 60, 60а, 62;

ул. Комбайнеров, 26, 28а, 30, 30б, 32, 34, 36, 43, 44;

ул. Теплогорская, 24;

ул. Милиционера Власова, 4, 4а;

ул. Мира, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 98, 98а, 102, 102а, 103, 105, 106, 106а, 107, 108, 110, 112, 114, 115а, 115б, 113, 113а, 115, 115а, 115/2, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132, 136.

С 22 июня по 6 июля под отключение попадут дома по улицам:

ул. Качалова, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 47/28;

шоссе Космонавтов, 158а, 160, 162а 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173б, 175а, 179а, 181а/13, 185, 191, 193, 195, 197, 197а, 199, 199а, 201, 203, 205, 203а, 207, 209, 213, 215, 217;

ул. Одоевского, 18а, 19, 21, 22а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34;

ул. Братьев Игнатовых, 2, 4;

ул. Давыдова, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 27а;

ул. Космонавта Леонова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 22, 24, 24а, 26, 26а;

переулок Гамовский, 20, 21, 22, 23;

ул. Кавказская, 24а, 24б, 26;

ул. Академика Веденеева, 71, 71а, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 87, 88, 90, 92;

ул. Качканарская, 45, 47;

ул. Планова, ¾;

ул. М. Косякова, 74, 76, 78.

С 27 июня по11 июля гидравлические испытания проводятся в следующих домах:

ул. Рабочая, 7, 9, 9а, 9б, 9в, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

ул. Академика Вавилова, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Г. Плеханова, 46, 51в, 52, 57, 58, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 66, 68, 69, 70, 70а, 71, 73;

ул. Кронштадтская, 4, 6, 8, 10, 12, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 51, 53;

шоссе Космонавтов, 84, 84а, 86, 86а, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104;

ул. В. Блюхера, 7а,

ул. Грузинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. П. Малкова, 24а, 20, 22, 24, 26;

ул. Екатерининская, 177а;

ул. Памирская, 28, 32а;

ул. Социалистическая, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12, 14, 20, 24, 24а, 26, 28,

ул. Адмирала Старикова, 1, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 14, 15, 17;

ул. Томская, 30, 32, 34, 41;

ул. Радистов, 13;

ул. Трясолобова, 65, 67, 69, 94;

ул. Д. Гальперина, 11а;

ул. Закамская, 2а, 2б, 2в, 8, 10, 15, 15а, 18, 19, 20а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31;

ул. Кировоградская, 2а, 3, 4, 5, 6, 7в, 8, 9, 10, 11, 12а, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 26, 21, 31, 33, 37а;

ул. Ласьвинская, 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14;

ул. Маршала Рыбалко, 2б;

ул. А. Невского, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 22, 24;

ул. М. Федосеева, 3, 10, 12;

ул. Торговая, 5, 8, 8а, 8б, 10, 12;

ул. Чистопольская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

С подробным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться на сайте пермского филиала ПАО «Т Плюс». В пресс-службе энергосетевой компании отмечают, что срок проведения гидравлических испытаний, как правило, не превышает 14 дней. При этом управляющие компании и ТСЖ обязаны заранее уведомить жильцов об отключении горячей воды.