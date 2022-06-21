Пенсионный фонд незаконно отказал тюменцам в пособиях от Путина

В ПФР отказались выдавать детские выплаты тем, кто имел на них право Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Управление ПФР по Тюменской области незаконно отказывало тюменцам в выплатах на детей от 8 до 17 лет, ранее введенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Проведена проверка деятельности регионального отделения Пенсионного фонда при назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Выявлены нарушения. Неверно определялись суммы доходов и недвижимое имущество, подлежащие учету в целях определения нуждаемости семьи, размеры назначаемых выплат и прочее», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Силовики внесли представление в адрес управляющего Тюменским отделением ПФР. После этого ряд отказов в предоставлении выплат был отменен, жители смогли получить причитающиеся им деньги.

Как ранее писало URA.RU, выплаты на детей от 8 до 17 лет были введены по указу президента РФ Владимира Путина. Они предоставляются в трех размерах, в зависимости от нуждаемости семьи. Чтобы отказать тюменцам в начислении пособий, у властей есть 11 причин.