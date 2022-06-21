Пенсионный фонд незаконно отказал тюменцам в пособиях от Путина

Управление ПФР по Тюменской области незаконно отказывало тюменцам в выплатах на детей от 8 до 17 лет, ранее введенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Проведена проверка деятельности регионального отделения Пенсионного фонда при назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Выявлены нарушения. Неверно определялись суммы доходов и недвижимое имущество, подлежащие учету в целях определения нуждаемости семьи, размеры назначаемых выплат и прочее», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Силовики внесли представление в адрес управляющего Тюменским отделением ПФР. После этого ряд отказов в предоставлении выплат был отменен, жители смогли получить причитающиеся им деньги.
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Управление ПФР по Тюменской области незаконно отказывало тюменцам в выплатах на детей от 8 до 17 лет, ранее введенных президентом России Владимиром Путиным. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Проведена проверка деятельности регионального отделения Пенсионного фонда при назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Выявлены нарушения. Неверно определялись суммы доходов и недвижимое имущество, подлежащие учету в целях определения нуждаемости семьи, размеры назначаемых выплат и прочее», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Силовики внесли представление в адрес управляющего Тюменским отделением ПФР. После этого ряд отказов в предоставлении выплат был отменен, жители смогли получить причитающиеся им деньги. Как ранее писало URA.RU, выплаты на детей от 8 до 17 лет были введены по указу президента РФ Владимира Путина. Они предоставляются в трех размерах, в зависимости от нуждаемости семьи. Чтобы отказать тюменцам в начислении пособий, у властей есть 11 причин.