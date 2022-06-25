Поклонники Чичериной считают, что она занимается великим делом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Фанаты восхитились свердловской певицей Юлией Чичериной, исполнившей песню «Русское поле» для военных. По их мнению, она занимается великим делом, выступая перед военными. Видео своего выступления исполнительница опубликовала в telegram-канале.

«Юля, ты делаешь великое дело. Восхищаюсь тобой», — прокомментировала Татьяна. Многие подчеркнули, что Юлия Чичерина настоящая героиня, потому что «поддерживает наших ребят». «Юлия, спасибо большое! Вы поддерживаете наших ребят», — написала Тамара.

Юлия Чичерина открыто выступает в поддержку спецоперации РФ на Украине. Большинство фанатов поддерживает Чичерину за ее позицию. За поддержку российской стороны против нее возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Чичерина выступала для раненых свердловских солдат во время спецоперации.

Но не все так рады исполнительнице. К примеру, ее выступление в московском клубе «16 тонн» пытались отменить из-за позиции Чичериной. А журналист Олег Кашин (признан иноагентом в РФ) заявил, что «группа Чичериной компенсирует творческую неудачу политической выверенностью».

Видео: telegram-канал «Юлия Чичерина»

Фото: скрины комментариев под постом Чичериной

Россия начала специальную военную операцию 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, заявлял президент России Владимир Путин.