Свердловчанина наказали за порчу купюр антивоенными надписями

Житель Ревды написал на купюрах слова, дискредитирующие ВС РФ, и внес деньги в банкомат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителя Ревды (Свердловская область) привлекли к ответственности за распространение информации, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ. Мужчина написал на купюрах антивоенные надписи и внес деньги в банкомат, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Свердловской области.

«Информация о правонарушении поступила от сотрудников местного банка. При пересчете денежных средств обнаружили банкноты с провокационными надписями. Оперативно был установлен гражданин, внесший данные денежные средства на свой счет через банкомат. Им оказался местный житель 2001 года рождения», — рассказывают в ведомстве. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за участие в несанкционированных митингах.

В отношении гражданина составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. По этой статье можно получить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что антивоенный лозунг появился на сайте екатеринбургской сети кофеен Simple Coffee. Спустя несколько часов после того, как его заметили пользователи, лозунг пропал.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент страны Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов.