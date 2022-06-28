Пермского контрактника посмертно наградили Орденом Мужества

В Пермском крае простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине 26-летним Сергеем Михалевым. Также его посмертно наградили Орденом Мужества, сообщается в официальной группе «Чусовой. Первоисточник» администрации Чусовского округа в соцсети «Вконтакте».
«Сергей погиб при исполнении воинского долга. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Выражаем глубокое соболезнование родителям, Сергей навсегда останется в наших сердцах, памяти и героической летописи России», — сообщается в паблике муниципалитета.
Отмечается, что Сергей Михалев закончил Чусовской индустриальный техникум, по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования». На военную службу был призван в 2015 году, после чего заключил контракт. Служил гранатометчиком мотострелкового отделения 201 военной базы Центрального военного округа.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.
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В Пермском крае простились с погибшим в ходе спецоперации РФ на Украине 26-летним Сергеем Михалевым. Также его посмертно наградили Орденом Мужества, сообщается в официальной группе «Чусовой. Первоисточник» администрации Чусовского округа в соцсети «Вконтакте». «Сергей погиб при исполнении воинского долга. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Выражаем глубокое соболезнование родителям, Сергей навсегда останется в наших сердцах, памяти и героической летописи России», — сообщается в паблике муниципалитета. Отмечается, что Сергей Михалев закончил Чусовской индустриальный техникум, по специальности «электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования». На военную службу был призван в 2015 году, после чего заключил контракт. Служил гранатометчиком мотострелкового отделения 201 военной базы Центрального военного округа. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Главными целями назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также уничтожение военной инфраструктуры ВСУ.