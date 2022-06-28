В Курганской области из рогов и копыт сделают косметику

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На новом перерабатывающем производстве из отходов животного происхождения будут производить косметику и комбикорма (архивное фото) Фото:

На новом перерабатывающем производстве в селе Частоозерье Курганской области будут производить комбикорма и косметику из отходов животного происхождения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал основатель мясокомбината «Велес», депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«После убоя животных остаются отходы: рога, косточки, щетина, обрезки мяса, кровь. Все это будет собираться и посредством нового датского оборудования перерабатываться до состояния мясокостной муки и технического жира. Мясокостная мука пойдет на комбикорма для восполнения микроэлементной базы, а жир пойдет для косметологических целей на косметические фабрики. Жир будет высочайшего качества», — рассказал Ильтяков. Также технический жир планируют использовать для изготовления растительного масла для улучшения комбикормов и для отопления коммунальных нужд.

Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Велес» запустит производство по переработке отходов с оборудованием из Дании за 250 млн рублей. Новое предприятие появится рядом с бойней, которую открыли в прошлом году.

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На новом перерабатывающем производстве в селе Частоозерье Курганской области будут производить комбикорма и косметику из отходов животного происхождения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал основатель мясокомбината «Велес», депутат Госдумы Александр Ильтяков. «После убоя животных остаются отходы: рога, косточки, щетина, обрезки мяса, кровь. Все это будет собираться и посредством нового датского оборудования перерабатываться до состояния мясокостной муки и технического жира. Мясокостная мука пойдет на комбикорма для восполнения микроэлементной базы, а жир пойдет для косметологических целей на косметические фабрики. Жир будет высочайшего качества», — рассказал Ильтяков. Также технический жир планируют использовать для изготовления растительного масла для улучшения комбикормов и для отопления коммунальных нужд. Ранее URA.RU писало, что курганский мясокомбинат «Велес» запустит производство по переработке отходов с оборудованием из Дании за 250 млн рублей. Новое предприятие появится рядом с бойней, которую открыли в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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