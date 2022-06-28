В Москве оценили работу IT-сферы Челябинской области при санкциях

Поддержку челябинских «айтишников» оценили на уровне правительства РФ (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская область вошла в пятерку регионов России, где с началом санкций были приняты самые эффективные методы поддержки IT-отрасли. Такое мнение высказал 29 июня вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов власти и регионов России, сообщили URA.RU в пресс-службе Чернышенко.

«Отмечу, что в условиях санкций был введена дополнительная оценка эффективности применения мер поддержки IT-отрасли в регионах, разработанных по указу президента Владимира Путина. По итогам мониторинга лидерами их использования стали пяти регионов. Это Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Удмуртия, Челябинская, Московская и Архангельская области», — цитирует Чернышенко его пресс-служба. В частности, челябинский губернатор Алексей Текслер заключил с гендиректором госкорпорации «ДОМ.РФ» Виталием Мутко соглашение о развитии ипотечного кредитования для IT-специалистов.

Вице-премьер также обратил особое внимание штабов на отражение кибератак не только на объекты критической инфраструктуры, но и на сайты высших учебных заведений. По итогам совещания он поручил главам регионов оказать вузам содействие по противодействию DDoS-атакам, особенно в период проведения приемной кампании.

На совещании обсуждалось исполнение указа президента по обеспечению информационной безопасности, статус создания штабов по борьбе с киберугрозами и предоставление федеральных и региональных мер поддержки ИТ- отрасли на местах, а также рейтинг РЦТ. В нем также принял участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Санкции Запада связаны со спецоперацией РФ на Украине. По мнению президента РФ Владимира Путина, западные санкции провалились из-за сплоченности российского бизнеса и общества, а также скоординированной работы по противодействию попыткам обрушить экономику страны. В частности, для отечественные IT-компаний сложившаяся ситуация стала «окном возможностей».

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