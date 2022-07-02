02 июля 2022
01 июля 2022

Сотни выпускников УрФУ оккупировали ночной клуб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ отпраздновали выпускной в ночном клубе (архивное фото) Фото:

Студенты Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина отметили выпускной в ночном клубе. Об этом стало известно из сообщества «Лица Уральского федерального: дорвались» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы ждали два года. Встретимся в Теле-клубе [ночной клуб -. Прим. ред.] на единственной официальной вечеринке университета», — рассказывали организаторы перед началом мероприятия. Кроме этого, организаторы сообщили, что все вырученные средства будут направлены в Эндаумент-фонд Уральского федерального университета на поддержку образования и науки.

Для студентов организовали две сцены, одна из которых находилась под открытым небом. На вечеринке выступили диджей Карина Истомина и кавер-группа «Нелегалы». При этом некоторые из выпускников жаловались на проблемы с оплатой безналичным расчетом в ночном клубе.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил студентов УрФУ с выпуском. Выпускной впервые за последние несколько лет прошел в привычном офлайн-формате.

Фото:
Фото:
Некоторые выпускники пожаловались на проблему с оплатой
Фото:

Студенты Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина отметили выпускной в ночном клубе. Об этом стало известно из сообщества «Лица Уральского федерального: дорвались» в соцсети «ВКонтакте». «Мы ждали два года. Встретимся в Теле-клубе [ночной клуб -. Прим. ред.] на единственной официальной вечеринке университета», — рассказывали организаторы перед началом мероприятия. Кроме этого, организаторы сообщили, что все вырученные средства будут направлены в Эндаумент-фонд Уральского федерального университета на поддержку образования и науки. Для студентов организовали две сцены, одна из которых находилась под открытым небом. На вечеринке выступили диджей Карина Истомина и кавер-группа «Нелегалы». При этом некоторые из выпускников жаловались на проблемы с оплатой безналичным расчетом в ночном клубе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил студентов УрФУ с выпуском. Выпускной впервые за последние несколько лет прошел в привычном офлайн-формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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