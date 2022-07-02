Сотни выпускников УрФУ оккупировали ночной клуб. Фото, видео

03 июля 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

Студенты УрФУ отпраздновали выпускной в ночном клубе (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Студенты Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина отметили выпускной в ночном клубе. Об этом стало известно из сообщества «Лица Уральского федерального: дорвались» в соцсети «ВКонтакте». «Мы ждали два года. Встретимся в Теле-клубе [ночной клуб -. Прим. ред.] на единственной официальной вечеринке университета», — рассказывали организаторы перед началом мероприятия. Кроме этого, организаторы сообщили, что все вырученные средства будут направлены в Эндаумент-фонд Уральского федерального университета на поддержку образования и науки. Для студентов организовали две сцены, одна из которых находилась под открытым небом. На вечеринке выступили диджей Карина Истомина и кавер-группа «Нелегалы». При этом некоторые из выпускников жаловались на проблемы с оплатой безналичным расчетом в ночном клубе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил студентов УрФУ с выпуском. Выпускной впервые за последние несколько лет прошел в привычном офлайн-формате. Фото: сообщество «Лица Уральского федерального: дорвались» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Лица Уральского федерального: дорвались» в соцсети «ВКонтакте» Некоторые выпускники пожаловались на проблему с оплатой Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Студенты Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина отметили выпускной в ночном клубе. Об этом стало известно из сообщества «Лица Уральского федерального: дорвались» в соцсети «ВКонтакте». «Мы ждали два года. Встретимся в Теле-клубе [ночной клуб -. Прим. ред.] на единственной официальной вечеринке университета», — рассказывали организаторы перед началом мероприятия. Кроме этого, организаторы сообщили, что все вырученные средства будут направлены в Эндаумент-фонд Уральского федерального университета на поддержку образования и науки. Для студентов организовали две сцены, одна из которых находилась под открытым небом. На вечеринке выступили диджей Карина Истомина и кавер-группа «Нелегалы». При этом некоторые из выпускников жаловались на проблемы с оплатой безналичным расчетом в ночном клубе. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил студентов УрФУ с выпуском. Выпускной впервые за последние несколько лет прошел в привычном офлайн-формате.