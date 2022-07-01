01 июля 2022

Губернатор Куйвашев поздравил студентов УрФУ с выпуском. Видео

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Николай Шульгинов и Евгений Куйвашев на пресс-подходе. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев выразил надежду, что знания и навыки студентов пригодятся городу, области и стране Фото:

В Екатеринбурге проходит выпускной студентов УрФУ, впервые за последние годы в привычном офлайн-формате и с массовыми гуляниями. Поздравить выпускников крупнейшего вуза с окончанием учебы приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU.

«Поздравляю с этим долгожданным и знаменательным событием. Сегодня вы получаете диплом одного из самых современных вузов нашей страны. Студенческие годы проходят быстро, искрометно, за это время вы получили максимум знаний, приобрели новых друзей. Я уверен, что приобретенные знания, навыки и умения обязательно пригодятся вам, нашему городу, нашей области и нашей стране», — заявил Куйвашев.

Также он напомнил, что Екатеринбург является столицей студенчества. Поэтому правительство региона разрабатывает меры поддержки студентов. Вечером выпускников УрФУ ждет вечеринка в «Телеклубе», где для них выступят диджеи и кавер-группы.

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В Екатеринбурге проходит выпускной студентов УрФУ, впервые за последние годы в привычном офлайн-формате и с массовыми гуляниями. Поздравить выпускников крупнейшего вуза с окончанием учебы приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Поздравляю с этим долгожданным и знаменательным событием. Сегодня вы получаете диплом одного из самых современных вузов нашей страны. Студенческие годы проходят быстро, искрометно, за это время вы получили максимум знаний, приобрели новых друзей. Я уверен, что приобретенные знания, навыки и умения обязательно пригодятся вам, нашему городу, нашей области и нашей стране», — заявил Куйвашев. Также он напомнил, что Екатеринбург является столицей студенчества. Поэтому правительство региона разрабатывает меры поддержки студентов. Вечером выпускников УрФУ ждет вечеринка в «Телеклубе», где для них выступят диджеи и кавер-группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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