Губернатор Куйвашев поздравил студентов УрФУ с выпуском. Видео

02 июля 2022 в 18:24 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев выразил надежду, что знания и навыки студентов пригодятся городу, области и стране Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге проходит выпускной студентов УрФУ, впервые за последние годы в привычном офлайн-формате и с массовыми гуляниями. Поздравить выпускников крупнейшего вуза с окончанием учебы приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Поздравляю с этим долгожданным и знаменательным событием. Сегодня вы получаете диплом одного из самых современных вузов нашей страны. Студенческие годы проходят быстро, искрометно, за это время вы получили максимум знаний, приобрели новых друзей. Я уверен, что приобретенные знания, навыки и умения обязательно пригодятся вам, нашему городу, нашей области и нашей стране», — заявил Куйвашев. Также он напомнил, что Екатеринбург является столицей студенчества. Поэтому правительство региона разрабатывает меры поддержки студентов. Вечером выпускников УрФУ ждет вечеринка в «Телеклубе», где для них выступят диджеи и кавер-группы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге проходит выпускной студентов УрФУ, впервые за последние годы в привычном офлайн-формате и с массовыми гуляниями. Поздравить выпускников крупнейшего вуза с окончанием учебы приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Поздравляю с этим долгожданным и знаменательным событием. Сегодня вы получаете диплом одного из самых современных вузов нашей страны. Студенческие годы проходят быстро, искрометно, за это время вы получили максимум знаний, приобрели новых друзей. Я уверен, что приобретенные знания, навыки и умения обязательно пригодятся вам, нашему городу, нашей области и нашей стране», — заявил Куйвашев. Также он напомнил, что Екатеринбург является столицей студенчества. Поэтому правительство региона разрабатывает меры поддержки студентов. Вечером выпускников УрФУ ждет вечеринка в «Телеклубе», где для них выступят диджеи и кавер-группы.