04 июля 2022

Свердловчанку, державшую дочь на морозе, начнут судить. Она привязывала ребенка к кровати и уходила

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанка полностью признала свою вину Фото:

В Свердловской области начнут судить жительницу Кушвы, которая избивала десятилетнюю дочь, привязывала к кровати и часами держала ее в холодном сарае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Помимо побоев, в осенне-зимний период обвиняемая выставляла в домашней легкой одежде свою дочь на период от 30 минут до трех часов в неотапливаемые сарай и баню», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, мать привязывала дочь к кровати на несколько часов, а затем уходила заниматься своими делами. В таком положении ребенок мог провести весь день.

Издевательства над девочкой продолжались больше года. Следователи зафиксировали эпизоды с лета 2020-го по конец 2021-го года.

В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи допросили всех свидетелей дела и собрали все доказательства. Свердловчанка полностью признала вину в Кушвинском городском суде. Если версия следствия подтвердится, ее могут приговорить к семи годам лишения свободы.

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В Свердловской области начнут судить жительницу Кушвы, которая избивала десятилетнюю дочь, привязывала к кровати и часами держала ее в холодном сарае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Помимо побоев, в осенне-зимний период обвиняемая выставляла в домашней легкой одежде свою дочь на период от 30 минут до трех часов в неотапливаемые сарай и баню», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, мать привязывала дочь к кровати на несколько часов, а затем уходила заниматься своими делами. В таком положении ребенок мог провести весь день. Издевательства над девочкой продолжались больше года. Следователи зафиксировали эпизоды с лета 2020-го по конец 2021-го года. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи допросили всех свидетелей дела и собрали все доказательства. Свердловчанка полностью признала вину в Кушвинском городском суде. Если версия следствия подтвердится, ее могут приговорить к семи годам лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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