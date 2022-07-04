Свердловчанку, державшую дочь на морозе, начнут судить. Она привязывала ребенка к кровати и уходила

05 июля 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Свердловчанка полностью признала свою вину Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области начнут судить жительницу Кушвы, которая избивала десятилетнюю дочь, привязывала к кровати и часами держала ее в холодном сарае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Помимо побоев, в осенне-зимний период обвиняемая выставляла в домашней легкой одежде свою дочь на период от 30 минут до трех часов в неотапливаемые сарай и баню», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, мать привязывала дочь к кровати на несколько часов, а затем уходила заниматься своими делами. В таком положении ребенок мог провести весь день. Издевательства над девочкой продолжались больше года. Следователи зафиксировали эпизоды с лета 2020-го по конец 2021-го года. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи допросили всех свидетелей дела и собрали все доказательства. Свердловчанка полностью признала вину в Кушвинском городском суде. Если версия следствия подтвердится, ее могут приговорить к семи годам лишения свободы. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области начнут судить жительницу Кушвы, которая избивала десятилетнюю дочь, привязывала к кровати и часами держала ее в холодном сарае. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Помимо побоев, в осенне-зимний период обвиняемая выставляла в домашней легкой одежде свою дочь на период от 30 минут до трех часов в неотапливаемые сарай и баню», — говорится в сообщении ведомства. Кроме этого, мать привязывала дочь к кровати на несколько часов, а затем уходила заниматься своими делами. В таком положении ребенок мог провести весь день. Издевательства над девочкой продолжались больше года. Следователи зафиксировали эпизоды с лета 2020-го по конец 2021-го года. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области URA.RU сообщили, что следователи допросили всех свидетелей дела и собрали все доказательства. Свердловчанка полностью признала вину в Кушвинском городском суде. Если версия следствия подтвердится, ее могут приговорить к семи годам лишения свободы.