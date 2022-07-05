«Сима-ленд» показал видео со дня дружбы Китая с Екатеринбургом

Ганчжоу и Екатеринбург стали городами-побратимами в 2002 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники компании «Сима-ленд» и представители Китая записали на видео флешмобы в Екатеринбурге и Ганчжоу, которые с 2002 года являются городами-побратимами. Об этом URA.RU сообщил представитель компании и показал кадры с мероприятия.

«Екатеринбург! Ганчжоу! Братья навсегда», — прокричали на китайском языке участники мероприятия. Они провели два флешмоба — в Екатеринбурге и Ганчжоу, а затем объединили их в одном фильме.

На торжественном мероприятии на площади труда в Екатеринбурге выступил генеральный консул КНР. Он поздравил екатеринбуржцев с 20-летием установления побратимских отношений с Гуанчжоу.

«Сегодня отмечается 20 лет побратимских отношений между Екатеринбургом и Гуанчжоу. В честь этой даты совместно с администрацией Екатеринбурга, министерством международных и внешнеэкономических связей Среднего Урала, генеральным консульством КНР в Екатеринбурге и генеральным консульством России в Гуанчжоу мы организовали совместный флешмоб, посвященный дружбе наших городов. Несмотря на расстояние, нам удалось это сделать очень легко! Сейчас в представительстве компании Сима-Ленд в Китае трудятся около двухсот человек, которые также активно принимают участие в культурной жизни страны», — объяснила URA.RU замдиректора «Сима-ленда» Анастасия Лукичева.

Информация о выступлении сотрудников «Сима-ленда» на площади труда в Екатеринбурге появилась днем 5 июля. В этот день компания также праздновала 20-летие своего экономического сотрудничества с Ганчжоу.

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