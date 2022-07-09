Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное 19 лет назад

В Перми раскрыли давнее убийство, совершенное в городском лесопарке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сотрудники следственного комитета по Пермскому краю завершили расследование убийства, совершенного в городском лесопарке в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба краевого следкома.

«В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) <…> завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого жителя города Перми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений)», — говорится в информации на сайте следственного управления. По данным следствия, обвиняемый убил человека, еще будучи несовершеннолетним.

Инцидент произошел в августе 2003 года в пермском лесопарке «Черняевский лес». По версии следователей, нетрезвый подросток напал на незнакомого мужчину и избил его металлическим предметом. Позднее пострадавший умер от черепно-мозговой травмы в больнице.

Сотрудники уголовного розыска спустя полтора десятка лет смогли выйти на след подозреваемого. Кода ранее судимого мужчину задержали, он признался в нападении на погибшего 19 лет назад. Уголовное дело передали в суд, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми раскрыли старое дело об убийстве таксиста. По версии следователей, 15 лет назад водителя убил несовершеннолетний пермяк.