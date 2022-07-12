12 июля 2022

В Перми выступит певица Максим

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, певица максим, макsим
Это первый масштабный тур певицы после ее болезни Фото:

В Перми открылась продажа билетов на концерт певицы Максим (Марины Абросимовой), который состоится осенью. Артистка отправится в большой концертный тур «Я буду жить» по России и Беларуси.

«Название тура было выбрано не случайно. Так называется песня Максим, которую она позиционирует как настоящий гимн самой жизни. Ее название как нельзя лучше подходит для первого большого тура Максим после болезни, которую она перенесла», — сообщается в афише мероприятия. Кроме новых песен, певица исполнит свои лучшие хиты — «Отпускаю», «Спасибо» и легендарную «Знаешь ли ты».

Концерт пройдет 10 ноября в спортивном комплексе им. Сухарева. Цена билетов — от 1500 до 4000 рублей.

Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у певицы обнаружили большой процент поражения легких. У Максим брали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Ее перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней — выписали.

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В Перми открылась продажа билетов на концерт певицы Максим (Марины Абросимовой), который состоится осенью. Артистка отправится в большой концертный тур «Я буду жить» по России и Беларуси. «Название тура было выбрано не случайно. Так называется песня Максим, которую она позиционирует как настоящий гимн самой жизни. Ее название как нельзя лучше подходит для первого большого тура Максим после болезни, которую она перенесла», — сообщается в афише мероприятия. Кроме новых песен, певица исполнит свои лучшие хиты — «Отпускаю», «Спасибо» и легендарную «Знаешь ли ты». Концерт пройдет 10 ноября в спортивном комплексе им. Сухарева. Цена билетов — от 1500 до 4000 рублей. Максим госпитализировали с пневмонией в середине июня 2021 года. Позже ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позднее у певицы обнаружили большой процент поражения легких. У Максим брали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Ее перевели из реанимации в палату в начале августа, а через несколько дней — выписали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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