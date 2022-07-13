Настасья Самбурская приехала в Пермь на съемки нового шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известная актриса, телеведущая и певица Настасья Самбурская побывала на пермском производстве роботов «Промобот» и сделала легких массаж лица модели человекоподобного робота «Робо-С». Об этом Самбурская сообщила в своих соцсетях.

«Еще раз покажу вам этого красавчика, с которым познакомилась в Перми. Вдруг кто не видел. Ребята. Это. Страшно», — подписала актриса видео. В кадре видно, как актриса кончиками пальцев делает массаж лица роботу. В Пермь Самбурская приехала на съемки нового трэвел-шоу телеканала «Пятница». По сюжету телеведущая путешествует по городам России и посещает успешные предприятия, где производят качественные отечественные продукты.

Настасья Самбурская — российская актриса театра и кино, известная благодаря роли Кристины в сериале «Универ. Новая общага». Также Настасья певица, модель, телеведущая и блогер.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел для школьников из Прикамья и Свердловской области экскурсию по заводу «Промобот», где производят роботов. Юные гости узнали много интересного о функционале роботов и их возможном применении.