Елена Зеленская снялась в фотосессии для журнала Vogue
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Супруга президента Украины Владимира Зеленского появилась на обложке американского журнала Vogue. После были опубликованы кадры с подготовки к фотосессии, на которых видно, как веселятся супруги Зеленские. Видео, где президент Украины и его жена позируют для фотографов и общаются со съемочной группой, разошлось по telegram-каналам. Пользователи раскритиковали поведение главы государства и его жены.
Пользователи негативно воспринимают действия Зеленских
Не все оценили фотосессию Елены Зеленской
Пользователи соцсетей уверены, что все это — показуха
В интернете считают Зеленских клоунами
Многие негативно оценили именно сам факт фотосессии в настоящее время
Ранее читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на недавнее интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО. Также супруга украинского президента попала под раздачу британцев за сентиментальность.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!