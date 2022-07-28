Елена Зеленская снялась в фотосессии для журнала Vogue Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Супруга президента Украины Владимира Зеленского появилась на обложке американского журнала Vogue. После были опубликованы кадры с подготовки к фотосессии, на которых видно, как веселятся супруги Зеленские. Видео, где президент Украины и его жена позируют для фотографов и общаются со съемочной группой, разошлось по telegram-каналам. Пользователи раскритиковали поведение главы государства и его жены.

скриншот, Telegram

скриншот, Telegram

Пользователи негативно воспринимают действия Зеленских Фото: скрин «YouTube»

Не все оценили фотосессию Елены Зеленской Фото: скрин «YouTube»

Пользователи соцсетей уверены, что все это — показуха Фото: скрин «YouTube»

В интернете считают Зеленских клоунами Фото: скрин «YouTube»

Многие негативно оценили именно сам факт фотосессии в настоящее время Фото: скрин «YouTube»

Ранее читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на недавнее интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО. Также супруга украинского президента попала под раздачу британцев за сентиментальность.