В соцсетях пристыдили Зеленских за фотосессию для Vogue. «Клоуны»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленская елена
Елена Зеленская снялась в фотосессии для журнала Vogue Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Супруга президента Украины Владимира Зеленского появилась на обложке американского журнала Vogue. После были опубликованы кадры с подготовки к фотосессии, на которых видно, как веселятся супруги Зеленские. Видео, где президент Украины и его жена позируют для фотографов и общаются со съемочной группой, разошлось по telegram-каналам. Пользователи раскритиковали поведение главы государства и его жены.

Пользователи негативно воспринимают действия Зеленских
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Не все оценили фотосессию Елены Зеленской
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Пользователи соцсетей уверены, что все это — показуха
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В интернете считают Зеленских клоунами
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Многие негативно оценили именно сам факт фотосессии в настоящее время
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Ранее читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на недавнее интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО. Также супруга украинского президента попала под раздачу британцев за сентиментальность.

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского появилась на обложке американского журнала Vogue. После были опубликованы кадры с подготовки к фотосессии, на которых видно, как веселятся супруги Зеленские. Видео, где президент Украины и его жена позируют для фотографов и общаются со съемочной группой, разошлось по telegram-каналам. Пользователи раскритиковали поведение главы государства и его жены. Ранее читатели британской газеты Daily Mail негативно отреагировали на недавнее интервью жены Владимира Зеленского. Пользователи считают, что Зеленские заработали миллиарды долларов на СВО. Также супруга украинского президента попала под раздачу британцев за сентиментальность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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