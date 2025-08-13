Звезда Stand Up Гурам Амарян женился на студентке

Избраннице Гурама Амаряна 21 год
Избраннице Гурама Амаряна 21 год Фото:

Комик Гурам Амарян сыграл свадьбу. Он женился на 21-летней студентке. Об этом комик заявил в социальных сетях.

«Сегодня Гурам сообщил в соцсетях радостную новость — он женился!» — указано в материале Starhit. На торжестве находились родные и близкие комика, а также его коллеги по юмористическому шоу Stand Up.

По информации, Амарян сделал предложение возюбленной еще в мае. На видео он признался, что хотел бы о ком-то заботиться и встретить того человека, которому будет готов все отдавать. Позже он приложил кадры того, как делает предложение руки и сердца.

