Звезда Stand Up Гурам Амарян женился на студентке

Комик Гурам Амарян сыграл свадьбу. Он женился на 21-летней студентке. Об этом комик заявил в социальных сетях.
«Сегодня Гурам сообщил в соцсетях радостную новость — он женился!» — указано в материале Starhit. На торжестве находились родные и близкие комика, а также его коллеги по юмористическому шоу Stand Up.
По информации, Амарян сделал предложение возюбленной еще в мае. На видео он признался, что хотел бы о ком-то заботиться и встретить того человека, которому будет готов все отдавать. Позже он приложил кадры того, как делает предложение руки и сердца.
