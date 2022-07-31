Свердловчане недовольны состоянием подъезда в многоэтажке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились разрисованными стенами, семечками и пачками от сигарет в подъезде дома №31 на улице Алтайская. Об этом рассказал житель дома.

«Все стены изрисованные. Лестницы в окурках и дерьме. Бычки, семечки, пачки от сигарет, жвачки и фантики», — рассказал житель дома сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Одной из причиной произошедшего мужчина указывает близость алкогольного магазина.

По словам тагильчанина, с 2013 года дом обслуживает управляющая компания «Тагил-сити». «В подъезде за эти годы ни разу не производился даже косметический ремонт. Теперь подъезд превратился из образцового во что-то страшное», — рассказал мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-сити». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что екатеринбуржцы пожаловались на состояние аварийного барака. Неизвестные устраивают погромы в квартирах этого дома, выламывают двери и вырезают трубы. Также URA.RU сообщало, что управляющая компания отказывается признавать дом аварийным.

Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»