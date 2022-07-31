31 июля 2022
30 июля 2022
29 июля 2022

Тагильчане возмутились состоянием подъезда в многоэтажке. «Лестницы в окурках и дерьме»

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, подъезд, лестница
Свердловчане недовольны состоянием подъезда в многоэтажке Фото:

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились разрисованными стенами, семечками и пачками от сигарет в подъезде дома №31 на улице Алтайская. Об этом рассказал житель дома.

«Все стены изрисованные. Лестницы в окурках и дерьме. Бычки, семечки, пачки от сигарет, жвачки и фантики», — рассказал житель дома сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Одной из причиной произошедшего мужчина указывает близость алкогольного магазина.

По словам тагильчанина, с 2013 года дом обслуживает управляющая компания «Тагил-сити». «В подъезде за эти годы ни разу не производился даже косметический ремонт. Теперь подъезд превратился из образцового во что-то страшное», — рассказал мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-сити». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее агентство рассказывало, что екатеринбуржцы пожаловались на состояние аварийного барака. Неизвестные устраивают погромы в квартирах этого дома, выламывают двери и вырезают трубы. Также URA.RU сообщало, что управляющая компания отказывается признавать дом аварийным.

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Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) возмутились разрисованными стенами, семечками и пачками от сигарет в подъезде дома №31 на улице Алтайская. Об этом рассказал житель дома. «Все стены изрисованные. Лестницы в окурках и дерьме. Бычки, семечки, пачки от сигарет, жвачки и фантики», — рассказал житель дома сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Одной из причиной произошедшего мужчина указывает близость алкогольного магазина. По словам тагильчанина, с 2013 года дом обслуживает управляющая компания «Тагил-сити». «В подъезде за эти годы ни разу не производился даже косметический ремонт. Теперь подъезд превратился из образцового во что-то страшное», — рассказал мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УК «Тагил-сити». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что екатеринбуржцы пожаловались на состояние аварийного барака. Неизвестные устраивают погромы в квартирах этого дома, выламывают двери и вырезают трубы. Также URA.RU сообщало, что управляющая компания отказывается признавать дом аварийным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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