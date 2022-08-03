Пермские полицейские нашли на перроне труп и просят его опознать

Труп нашли на станции Усьва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Транспортные полицейские линейного пункта полиции на станции Кизел просят оказать помощь в установлении личности. Об этом сообщили в пресс-службе служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

«Пермским линейным отделом МВД России на транспорте устанавливается личность неизвестного мужчины. Его труп был обнаружен без видимых признаков насильственной смерти 2 августа в 08:00 на перроне станции Усьва Пермского края», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На вид погибшему 55-65 лет, рост — около 165 см, полного телосложения, волосы короткие с проседью, бороды и усов нет. У мужчины была сумка «Leroy Merlin», связка ключей и пластиковая трость. Был одет в зеленую футболку, серо-коричневые джинсы, коричневые ботинки на шнуровке с перфорацией. Пермяков, располагающих информацией о личности мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (342) 230-27-80, 8 (922) 332-37-44.

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