Spectator: пророссийские политики придут на смену властям в ЕС

17 августа 2022 в 05:27 Размер текста - 17 +

В Чехии допустили смену власти в европейских странах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пророссийские политики могут прийти к власти в странах Евросоюза в случае, если изменится общественное мнение о конфликте на Украине. Так считает чешский писатель Йозеф Буска. «Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу „нормализации“ отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет», — написал Буска в статье для Spectator. По его мнению, «самая важная битва» состоится в домах европейцев грядущей зимой. При этом, отметил автор публикации, Украина не выстоит без постоянной военной и финансовой поддержки Запада. «С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. […] Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает», — спрогнозировал он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.

Пророссийские политики могут прийти к власти в странах Евросоюза в случае, если изменится общественное мнение о конфликте на Украине. Так считает чешский писатель Йозеф Буска. «Правительства столкнутся с растущим давлением в пользу „нормализации“ отношений с Россией. Сопротивляющихся этому могут заменить прокремлевские политики. Одним словом, Россия выиграет», — написал Буска в статье для Spectator. По его мнению, «самая важная битва» состоится в домах европейцев грядущей зимой. При этом, отметил автор публикации, Украина не выстоит без постоянной военной и финансовой поддержки Запада. «С наступлением зимы на смену переживаниям может прийти отчаяние, а просроченные платежи превратятся в долги. […] Бытовые проблемы обязательно возьмут верх, как это всегда и бывает», — спрогнозировал он. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Глава государства неоднократно подчеркивал, что спецоперация идет по плану.