На челябинской трассе образовалась пробка из-за смертельного ДТП. Фото

21 августа 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

На трассе столкнулись две иномарки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Челябинской области. Авария произошла на 67-м километре дороги Челябинск-Троицк. На месте ДТП образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях. «Мужчина 1968 года рождения за рулем Mazda 6 при неустановленных обстоятельствах съехал на правую обочину, не справился с управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. За рулем Toyota был мужчина 1970 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. В результате ДТП водитель Mazda 6 погиб на месте. В Toyota пострадали пассажиры — женщина 1971 года рождения и подросток 2006 года рождения. По факту аварии ведется проверка. Очевидцы в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» публикуют видеозаписи, на которых запечатлена пробка на месте аварии. Управление ГИБДД по Челябинской области Управление ГИБДД по Челябинской области

Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Челябинской области. Авария произошла на 67-м километре дороги Челябинск-Троицк. На месте ДТП образовалась пробка, сообщают очевидцы в соцсетях. «Мужчина 1968 года рождения за рулем Mazda 6 при неустановленных обстоятельствах съехал на правую обочину, не справился с управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. За рулем Toyota был мужчина 1970 года рождения», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. В результате ДТП водитель Mazda 6 погиб на месте. В Toyota пострадали пассажиры — женщина 1971 года рождения и подросток 2006 года рождения. По факту аварии ведется проверка. Очевидцы в паблике «ЧП и ДТП | Регион 74» публикуют видеозаписи, на которых запечатлена пробка на месте аварии.