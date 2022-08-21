21 августа 2022

В Екатеринбурге за час уничтожили новую работу ЛГБТ-художницы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работу «24×2» разместили на Уралмаше Фото:

Работу екатеринбургской художницы Риты Хаак, которую она создала в рамках нелегального фестиваля стрит-арта «Карт-бланш», закрасили коммунальщики. Арт-объект продержался в переулке Дружбы на Уралмаше меньше часа. Фотография закрашенной работы появилась в официальном telegram-канале фестиваля.

Арт с объемными голубями, сталкивающимися с черным пятном, напоминающим смерть, организаторы «Карт-бланша» легализовали в соцсетях сегодня в обед. Однако спустя час один из подписчиков telegram-канала фестиваля в комментариях опубликовал фото, на котором видно, что глиняных птиц сломали, а черное пятно попытались полностью закрасить.

Ранее URA.RU рассказывало историю ЛГБТ-пары, которая хочет лишить свердловчанина родительских прав на дочь. Житель Екатеринбурга Александр Белов сообщил, что его супруга Галина ушла от него к художнице Рите Хаак. Мужчину возмутило, что девушки, не стесняясь дочки Александра, позволяли себе вольные взаимоотношения. Также Белову поступали угрозы.

Новую работу «24×2» Риты Хаак представили сегодня днем
Фото:
Фото:
Фото:
Так выглядит работа сейчас
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Работу екатеринбургской художницы Риты Хаак, которую она создала в рамках нелегального фестиваля стрит-арта «Карт-бланш», закрасили коммунальщики. Арт-объект продержался в переулке Дружбы на Уралмаше меньше часа. Фотография закрашенной работы появилась в официальном telegram-канале фестиваля. Арт с объемными голубями, сталкивающимися с черным пятном, напоминающим смерть, организаторы «Карт-бланша» легализовали в соцсетях сегодня в обед. Однако спустя час один из подписчиков telegram-канала фестиваля в комментариях опубликовал фото, на котором видно, что глиняных птиц сломали, а черное пятно попытались полностью закрасить. Ранее URA.RU рассказывало историю ЛГБТ-пары, которая хочет лишить свердловчанина родительских прав на дочь. Житель Екатеринбурга Александр Белов сообщил, что его супруга Галина ушла от него к художнице Рите Хаак. Мужчину возмутило, что девушки, не стесняясь дочки Александра, позволяли себе вольные взаимоотношения. Также Белову поступали угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...