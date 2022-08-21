Работу «24×2» разместили на УралмашеФото: telegram-канал «Карт-бланш»
Работу екатеринбургской художницы Риты Хаак, которую она создала в рамках нелегального фестиваля стрит-арта «Карт-бланш», закрасили коммунальщики. Арт-объект продержался в переулке Дружбы на Уралмаше меньше часа. Фотография закрашенной работы появилась в официальном telegram-канале фестиваля.
Арт с объемными голубями, сталкивающимися с черным пятном, напоминающим смерть, организаторы «Карт-бланша» легализовали в соцсетях сегодня в обед. Однако спустя час один из подписчиков telegram-канала фестиваля в комментариях опубликовал фото, на котором видно, что глиняных птиц сломали, а черное пятно попытались полностью закрасить.
Ранее URA.RU рассказывало историю ЛГБТ-пары, которая хочет лишить свердловчанина родительских прав на дочь. Житель Екатеринбурга Александр Белов сообщил, что его супруга Галина ушла от него к художнице Рите Хаак. Мужчину возмутило, что девушки, не стесняясь дочки Александра, позволяли себе вольные взаимоотношения. Также Белову поступали угрозы.
Новую работу «24×2» Риты Хаак представили сегодня днем
Фото: telegram-канал «Карт-бланш»
Фото: telegram-канал «Карт-бланш»
Фото: telegram-канал «Карт-бланш»
Так выглядит работа сейчас
Фото: подписчик telegram-канала «Карт-бланш»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Работу екатеринбургской художницы Риты Хаак, которую она создала в рамках нелегального фестиваля стрит-арта «Карт-бланш», закрасили коммунальщики. Арт-объект продержался в переулке Дружбы на Уралмаше меньше часа. Фотография закрашенной работы появилась в официальном telegram-канале фестиваля. Арт с объемными голубями, сталкивающимися с черным пятном, напоминающим смерть, организаторы «Карт-бланша» легализовали в соцсетях сегодня в обед. Однако спустя час один из подписчиков telegram-канала фестиваля в комментариях опубликовал фото, на котором видно, что глиняных птиц сломали, а черное пятно попытались полностью закрасить. Ранее URA.RU рассказывало историю ЛГБТ-пары, которая хочет лишить свердловчанина родительских прав на дочь. Житель Екатеринбурга Александр Белов сообщил, что его супруга Галина ушла от него к художнице Рите Хаак. Мужчину возмутило, что девушки, не стесняясь дочки Александра, позволяли себе вольные взаимоотношения. Также Белову поступали угрозы.