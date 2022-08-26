РИАН: на помощника главы МВД ЛНР совершено покушение

Виталия Киселева пытались убить в конце мая
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На помощника главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева было совершено покушение. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».
«В конце мая месяца на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали обстоятельства случившегося. Сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ведут провокации и террор против гражданских», — сказал Киселев.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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