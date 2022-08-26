РИАН: на помощника главы МВД ЛНР совершено покушение

27 августа 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Виталия Киселева пытались убить в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На помощника главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева было совершено покушение. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости». «В конце мая месяца на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали обстоятельства случившегося. Сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ведут провокации и террор против гражданских», — сказал Киселев. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

На помощника главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталия Киселева было совершено покушение. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости». «В конце мая месяца на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали обстоятельства случившегося. Сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ведут провокации и террор против гражданских», — сказал Киселев. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.