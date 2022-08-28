Блогер Варламов: Ройзмана заставили молчать перед выборами

29 августа 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Варламов считает, что задержание Ройзмана — намек на то, чтобы политик поскорее покинул Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известный урбанист и блогер Илья Варламов считает, что задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана специально лишили связи и интернета, чтобы он не дестабилизировал обстановку в единый день голосования. Такое мнение Варламов выразил в своем шоу «Че происходит» на YouTube-канале. «11 сентября — единый день голосования, возможно, власти боятся, что во время выборов что-то может пойти не так и Евгений Ройзман может призвать куда-то людей, дестабилизировать обстановку, поэтому решили его заткнуть — лишить всех средств связи», — заявил Варламов. По другой версии Варламова, задержание политика — это последнее предупреждение Ройзману и намек на то, чтобы он покинул Россию. «Но что-то мне подсказывает, что Ройзман уезжать из России не будет — человек очень принципиальный, с последовательной позицией», — рассказал блогер. Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ», ему грозит три года колонии. МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования, но по итогу Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу, пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места.

Известный урбанист и блогер Илья Варламов считает, что задержанного экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана специально лишили связи и интернета, чтобы он не дестабилизировал обстановку в единый день голосования. Такое мнение Варламов выразил в своем шоу «Че происходит» на YouTube-канале. «11 сентября — единый день голосования, возможно, власти боятся, что во время выборов что-то может пойти не так и Евгений Ройзман может призвать куда-то людей, дестабилизировать обстановку, поэтому решили его заткнуть — лишить всех средств связи», — заявил Варламов. По другой версии Варламова, задержание политика — это последнее предупреждение Ройзману и намек на то, чтобы он покинул Россию. «Но что-то мне подсказывает, что Ройзман уезжать из России не будет — человек очень принципиальный, с последовательной позицией», — рассказал блогер. Ройзмана задержали 24 августа после утренних обысков в его квартире, фонде и музее Невьянской иконы. Экс-мэру вменяют ч. 1 ст. 280 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ», ему грозит три года колонии. МВД просило назначить Ройзману запрет определенных действий на время расследования, но по итогу Ройзману лишь запретили общаться со свидетелями по делу, пользоваться соцсетями и посещать массовые мероприятия и публичные места.