03 сентября 2022

Синоптики прогнозируют заморозки в Свердловской области

Уральский гидрометцентр: в Свердловскую область идут заморозки
© Служба новостей «URA.RU»
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В регион идет похолодание Фото:

Температура воздуха в Свердловской области в ближайшие дни опустится до -2 градусов. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра.

«5-7 сентября местами по Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

В регионе в последние дни установилась холодная погода. Температура воздуха в последние дни не поднимается выше 15 градусов тепла. По данным сервиса gismeteo, 7 сентября похолодает до +7 градусов днем.

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Температура воздуха в Свердловской области в ближайшие дни опустится до -2 градусов. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра. «5-7 сентября местами по Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. В регионе в последние дни установилась холодная погода. Температура воздуха в последние дни не поднимается выше 15 градусов тепла. По данным сервиса gismeteo, 7 сентября похолодает до +7 градусов днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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