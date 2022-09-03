Синоптики прогнозируют заморозки в Свердловской области

Уральский гидрометцентр: в Свердловскую область идут заморозки

В регион идет похолодание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Температура воздуха в Свердловской области в ближайшие дни опустится до -2 градусов. Информация об этом появилась на сайте Уральского гидрометцентра.

«5-7 сентября местами по Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

В регионе в последние дни установилась холодная погода. Температура воздуха в последние дни не поднимается выше 15 градусов тепла. По данным сервиса gismeteo, 7 сентября похолодает до +7 градусов днем.