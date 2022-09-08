08 сентября 2022

Челябинск готовится отпраздновать 286-летие. Афиша

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Фейерверк в честь Дня города на набережной реки Миасс. Челябинск, фейерверк в челябинске, река миасс
В Челябинске на День города будет организовано девять праздничных площадок Фото:

В Челябинске готовятся отпраздновать 286-летие. Праздник состоится в грядущие выходные. Почти в каждом районе города будут функционировать праздничные площадки. URA.RU подготовило подборку праздничных мероприятий на всех площадках города.

Ледовая арена Трактор:

  • 12:00 — Фестиваль RCC Extreme;
  • 16:30 — Мотошоу FMX13
  • 19:00 — ST, NILETTO, Клава Кока.

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина:

  • 12:00 — Фестиваль «В ритме рока».

Театральная площадь:

  • 18:00 — Концерт «Город счастливого детства»;
  • 19:00 — Государственный симфонический оркестр Челябинской области;
  • 20:00 — Выступление Anna Asti.

Парк Дружбы:

  • 12:00 — праздничная программа «Мой любимый город».

Городской сад им. А. С. Пушкина:

  • 13:00 — Историческая реконструкция «Недаром помнит вся Россия…»;
  • 13:00 — Детская программа;
  • 14:30 — Концерт «Виват, Челябинск!».

Сад Победы:

  • 13:00 — Детская программа;
  • 15:30 — Выступление оркестра «Малахит».

Набережная реки Миасс. Арт-сквер:

  • 13:00 — Детская программа;
  • 16:00 — КВН «Кубок Челябинска»;
  • 18:00 — Музыкальный марафон «Песня города».

Парк «Металлург»:

  • 13:00 — Детская программа;
  • 14:00 — Концерт «Городу с любовью».

Набережная реки Миасс:

  • 22:00 — Фейерверк.
Праздничные мероприятия, посвященные 286-летию Челябинска

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В Челябинске готовятся отпраздновать 286-летие. Праздник состоится в грядущие выходные. Почти в каждом районе города будут функционировать праздничные площадки. URA.RU подготовило подборку праздничных мероприятий на всех площадках города. Ледовая арена Трактор: ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина: Театральная площадь: Парк Дружбы: Городской сад им. А. С. Пушкина: Сад Победы: Набережная реки Миасс. Арт-сквер: Парк «Металлург»: Набережная реки Миасс:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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