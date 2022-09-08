В Челябинске на День города будет организовано девять праздничных площадок
В Челябинске готовятся отпраздновать 286-летие. Праздник состоится в грядущие выходные. Почти в каждом районе города будут функционировать праздничные площадки. URA.RU подготовило подборку праздничных мероприятий на всех площадках города.
Ледовая арена Трактор:
- 12:00 — Фестиваль RCC Extreme;
- 16:30 — Мотошоу FMX13
- 19:00 — ST, NILETTO, Клава Кока.
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина:
- 12:00 — Фестиваль «В ритме рока».
Театральная площадь:
- 18:00 — Концерт «Город счастливого детства»;
- 19:00 — Государственный симфонический оркестр Челябинской области;
- 20:00 — Выступление Anna Asti.
Парк Дружбы:
- 12:00 — праздничная программа «Мой любимый город».
Городской сад им. А. С. Пушкина:
- 13:00 — Историческая реконструкция «Недаром помнит вся Россия…»;
- 13:00 — Детская программа;
- 14:30 — Концерт «Виват, Челябинск!».
Сад Победы:
- 13:00 — Детская программа;
- 15:30 — Выступление оркестра «Малахит».
Набережная реки Миасс. Арт-сквер:
- 13:00 — Детская программа;
- 16:00 — КВН «Кубок Челябинска»;
- 18:00 — Музыкальный марафон «Песня города».
Парк «Металлург»:
- 13:00 — Детская программа;
- 14:00 — Концерт «Городу с любовью».
Набережная реки Миасс:
- 22:00 — Фейерверк.
Праздничные мероприятия, посвященные 286-летию Челябинска
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