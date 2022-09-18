Миасский завод отправит в Казахстан электростартеры для вертолетов

Миасскую технику заказали в нацгвардии Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «СпецАгрегат» из Миасса (Челябинская область) поставит нацгвардии Казахстана технику для запуска вертолетов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, заказ будет исполнен до конца года.

«По заказу нацгвардии готовим четыре аэродромных подвижных электроагрегата для одиночного и группового электростартерного запуска. Поставку осуществим до конца 2022 года», — раскрыли подробности в «СпецАгрегате».

Техника применяется для запуска вертолетом МИ-6, МИ-8 и других моделей. Это не первый заказ казахстанской спецслужбы. Ранее завод также поставлял комбинированные поливомоечные машины для аэродромов.

На форуме «Армия-2022» в Москве заместитель командующего войск нацвардии Казахстана по технике и вооружению Константин Воронов заявил, что с 2012 года спецслужба основной ряд техники комплектует на базе «Урала». На надежность продукции в разговоре с военным акцент сделал также губернатор региона Алексей Текслер.